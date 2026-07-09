Spin-off de M3GAN, 'Soulm8te', llegará directo al formato digital

El spin-off de M3GAN se estrenará el 1 de agosto en formato digital, tras ser retirado del calendario de estrenos en cines

El universo de M3GAN continuará con el estreno de Soulm8te, aunque de una manera distinta a la prevista originalmente.

Luego de que Universal retirara la película de su calendario de estrenos a finales del año pasado, el proyecto llegará directamente al formato digital y estará disponible para renta a partir del 1 de agosto mediante Universal Pictures Home Entertainment.

Una historia de IA que se convierte en pesadilla

El tráiler de Soulm8te presenta un thriller con tintes de terror y tecnología, centrado en una androide diseñada para convertirse en la pareja ideal de un ser humano.

The trailer for 'SOULM8TE' is here...



The first R-rated film in the 'M3GAN' universe looks gloriously unhinged.



Releasing on Digital August 1, 2026.



Full details: [https://t.co/p0iitJjw40] pic.twitter.com/LoCt1sLoYK — Brad @ Dread Central (@DreadCentral) July 8, 2026

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia sigue a un ingeniero que, mientras prueba un nuevo androide con inteligencia artificial desarrollado por una poderosa empresa tecnológica, intenta programarlo para que sea un alma gemela con conciencia propia.

Sin embargo, la creación comienza a desarrollar necesidades propias, lo que desencadena una implacable cadena de acontecimientos marcada por el caos y la violencia.

El antecedente de "M3GAN"

La película original M3GAN, estrenada en cines en 2023, se convirtió en un éxito de taquilla al superar los 181 millones de dólares en recaudación mundial.

En contraste, su secuela, M3GAN 2.0, no logró repetir ese desempeño. Durante su estreno en Estados Unidos, realizado en junio pasado, obtuvo 10 millones de dólares y concluyó su recorrido en salas con una recaudación global de 39 millones de dólares.

El elenco de Soulm8te está integrado por Lily Sullivan, David Rysdahl, Claudia Doumit y Arty Froushan.

La dirección corre a cargo de Kate Dolan, mientras que la historia fue desarrollada por James Wan, Ingrid Bisu y Jordan. Al presentar el proyecto, Dolan explicó que la película busca ser una exploración sobre las relaciones humanas y la soledad.

La directora señaló que, pese a los avances tecnológicos, existen verdades humanas permanentes de las que no es posible escapar y expresó su interés por profundizar en esos temas a través de la historia.

James Wan y Jason Blum participan como productores de Soulm8te. Michael Clear y Judson Scott, de Atomic Monster, figuran como productores ejecutivos junto con Ingrid Bisu, mientras que Alayna Glasthal supervisó el desarrollo del proyecto en representación de Atomic Monster.