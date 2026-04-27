'Spider-Noir' deslumbra con adelantos en convención de México

El elenco y equipo creativo de Spider-Noir presentaron adelantos exclusivos durante su participación en la CCXP México 2026, donde revelaron detalles

El elenco y equipo creativo de Spider-Noir presentaron adelantos exclusivos durante su participación en la CCXP México 2026, donde revelaron detalles de esta ambiciosa producción inspirada en el universo de Spider-Man.

Los actores Jack Huston, Li Jun Li, Lamorne Morris, Karen Rodríguez, junto al productor ejecutivo Oren Uziel, presentaron los primeros tráilers de la serie, tanto en blanco y negro como a color.

La propuesta, ambientada en los años 30, rinde homenaje al cine noir al combinarlo con el género de superhéroes.

“Tomamos dos grandes géneros clásicos y los fusionamos para crear algo que nunca se había visto”, explicó Uziel ante los asistentes.

Nicolas Cage sorprende a los fans

Uno de los momentos más destacados fue la aparición virtual de Nicolas Cage, quien protagoniza la serie en su primer papel principal para televisión.

El actor envió un mensaje especial y presentó una escena exclusiva que permitió a los fans conocer más sobre el origen de su personaje, Ben Reilly, un detective privado que enfrenta su pasado en una oscura versión de Nueva York.

Basada en el cómic Spider-Man Noir, la serie es producida por Sony Pictures Television y se estrenará a nivel internacional el próximo 27 de mayo a través de Prime Video.

La dirección está a cargo de Harry Bradbeer, con producción ejecutiva de Uziel y Steve Lightfoot, en colaboración con el equipo detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Durante la presentación, un actor caracterizado como “The Spider” sorprendió al público al descender desde lo alto del escenario, generando una experiencia interactiva.

El elenco destacó el nivel de detalle en la producción, desde el diseño hasta el vestuario. Huston incluso comparó la experiencia de grabación con “una Navidad”, mientras elogió la entrega de Cage en cada escena.