‘Spider-Man: Un nuevo día’ apunta a otro récord de taquilla

'Spider-Man: Un nuevo día’ proyecta recaudar 143 millones de dólares en su segundo fin de semana en EUA, una cifra histórica para Sony.

‘Spider-Man: Un nuevo día’ mantiene su fuerza en la taquilla estadounidense y apunta a cerrar su segundo fin de semana con aproximadamente 143 millones de dólares, una cifra que la colocaría entre las mejores marcas registradas para una película en este periodo.

De concretarse la proyección, la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton se convertiría en apenas la octava producción en superar los 100 millones de dólares durante su segundo fin de semana en Estados Unidos.

Además, sería la quinta película de Marvel en alcanzar este nivel, después de Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Black Panther y The Avengers.

Superaría el récord de Sony

Aunque los 143 millones de dólares proyectados todavía estarían por debajo de los 149.2 millones obtenidos por Star Wars: El despertar de la Fuerza en su segundo fin de semana, la cifra representaría un resultado extraordinario para la producción.

De hecho, Spider-Man: Un nuevo día se convertiría en la primera película de Sony en superar los 100 millones de dólares en su segundo fin de semana.

El récord anterior del estudio pertenecía a Spider-Man: No Way Home, que en 2021 consiguió 84.5 millones de dólares durante su segundo fin de semana en los cines estadounidenses.

La película acumula 653 millones de dólares

La cinta protagonizada por Spider-Man registra una recaudación acumulada de 653 millones de dólares y ya ostenta la mayor recaudación en los primeros 10 días de exhibición en la historia de la taquilla estadounidense.

El desempeño del segundo viernes también superó las previsiones iniciales, al alcanzar 43 millones de dólares.

Las funciones en formatos premium de gran pantalla, conocidas como PLF, así como las salas IMAX incorporadas para esta etapa de exhibición, representan alrededor del 33 por ciento de la recaudación del fin de semana.

‘Spider-Man’ y ‘La Odisea’ dominan el mercado

El fin de semana apunta a convertirse en el tercero más exitoso del año en la taquilla estadounidense, con una recaudación superior a los 204 millones de dólares impulsada principalmente por Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea.

Esta cifra quedaría por debajo únicamente del histórico fin de semana anterior, que registró 437.1 millones de dólares, y del periodo del 19 al 21 de junio, cuando Toy Story 5 llevó la recaudación a 231.6 millones.

A pesar del buen momento que atraviesa la exhibición cinematográfica, el fuerte desempeño de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ y La Odisea concentra buena parte de la atención del público.

Esta situación deja en una posición más complicada a otras producciones, especialmente películas independientes y títulos que compiten por una menor cantidad de espectadores y espacios en las salas.