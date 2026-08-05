Spider-Man supera los mil millones de dólares en taquilla

La película protagonizada por Tom Holland alcanzó la cifra en solo seis días y se convirtió en la cuarta producción de 2026 en rebasar la marca

"Spider-Man: Brand New Day" continúa rompiendo récords en taquilla y ya superó la barrera de los $1,000 millones de dólares a nivel mundial, apenas seis días después de su estreno, colocándose como una de las películas más exitosas de 2026.

La nueva aventura de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, alcanzó esta cifra a una velocidad que solo ha sido superada por "Avengers: Endgame", que en 2019 consiguió más de $1,000 millones de dólares durante su primer fin de semana.

La recuperación de la taquilla también se refleja en el desempeño del verano. Entre mayo y principios de agosto, los cines estadounidenses han generado 3,579 millones de dólares, de acuerdo con Rentrak.

Con el impulso de "Spider-Man: Un nuevo día" y el posible éxito de "La Odisea", Hollywood espera que la temporada de verano se convierta en la segunda desde la pandemia en superar los $4,000 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos.

Además, grandes estrenos como "Dune 3" y "Avengers: Doomsday" todavía están pendientes de llegar a los cines, por lo que la industria confía en que la taquilla estadounidense de 2026 pueda superar los $10,000 millones de dólares por primera vez desde 2019.

De concretarse, sería una señal importante de recuperación para una industria que antes de la pandemia alcanzaba regularmente esa cifra en el mercado norteamericano.

Récords en Estados Unidos

En Norteamérica, la película acumula $407 millones de dólares después de sus primeros cuatro días en cartelera, convirtiéndose en la producción que más rápido ha superado los $400 millones de dólares en el mercado estadounidense.

La cinta también estableció el récord del lunes con mayor recaudación en la historia, al obtener $47 millones de dólares, superando los $40 millones que

"Black Panther" consiguió en 2018.

En el mercado internacional, "Spider-Man: Brand New Day" suma $645.8 millones de dólares, consolidando su desempeño global.

Un debut histórico para Spider-Man

La cuarta película en solitario de Tom Holland como el héroe arácnido ya había establecido marcas importantes desde su llegada a los cines. Durante su primer fin de semana obtuvo $360 millones de dólares en Estados Unidos y $932 millones a nivel mundial.

Con estas cifras, la producción consiguió el mayor debut en la historia de la taquilla estadounidense y el segundo mejor estreno mundial de todos los tiempos.

Además, registró $72 millones de dólares en funciones de preestreno y alcanzó $169.8 millones de dólares durante su primer día, dos cifras que también se colocaron entre las más altas de la historia.

Con una competencia limitada durante las próximas semanas, las proyecciones apuntan a que la película podría superar los $2,000 millones de dólares, una marca que hasta ahora solo han alcanzado siete producciones en la historia del cine.

2026 se acerca a un récord de películas multimillonarias

"Spider-Man: Brand New Day" se convirtió en la cuarta película de 2026 en superar los mil millones de dólares en taquilla mundial.

Antes de la producción de Sony y Marvel, alcanzaron esta cifra "Super Mario Galaxy Movie", con $1,001 millones de dólares; "Michael", con $1,001 millones; y "Toy Story 5", con $1,067 millones.

El próximo título que podría incorporarse al club es "La Odisea", de Christopher Nolan, que actualmente acumula $912 millones de dólares y se encuentra cerca de superar también la barrera de los mil millones.

El desempeño de 2026 resulta especialmente significativo para Hollywood, ya que el año ya produjo la mayor cantidad de películas que superan los mil millones de dólares desde la pandemia. En 2019, nueve películas alcanzaron esta marca, pero desde entonces ningún año había conseguido más de tres.