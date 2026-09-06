Spider-Man rompe récord y supera los 900 millones en taquilla

'Spider-Man: Un nuevo día' superó los 900 millones de dólares en EUA en solo 36 días y se acerca al récord histórico de 'Star Wars'

“Spider-Man: Un nuevo día” continúa dominando la taquilla estadounidense y, en su sexto fin de semana en cartelera, alcanzó una nueva marca al superar los 900 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos.

La producción de Marvel y Sony sumó 3.9 millones de dólares el viernes, con lo que se convirtió en la película que más rápido ha llegado a los 900 millones en ese mercado.

Alcanza la cifra en apenas 36 días

La cinta consiguió superar la barrera en 36 días, dejando atrás el récord de 50 días que había establecido “Star Wars: El despertar de la Fuerza” en 2015.

Las proyecciones apuntan a que “Spider-Man: Un nuevo día” recaudará alrededor de 22 millones de dólares durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo. De concretarse, su acumulado en Estados Unidos llegaría a 922 millones.

La película también se encuentra cerca de superar los 936 millones de dólares de “El despertar de la Fuerza”, cifra que le permitiría convertirse en la producción con mayor recaudación histórica en Estados Unidos.

“By Any Means” queda en cuarto lugar

Entre los estrenos del viernes, “By Any Means”, de Paramount, fue la producción con mejor desempeño. El thriller obtuvo 2.7 millones de dólares durante su primer día y se ubicó en el cuarto puesto.

La cinta, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Mark Wahlberg, sigue a un joven agente del FBI que recurre a un sicario de la mafia para investigar los asesinatos de líderes de los derechos civiles en el Misisipi de los años 60.

Se estima que la película cierre el fin de semana largo con aproximadamente 8.5 millones de dólares. Elegance Bratton dirige el filme a partir de un guion de Sascha Penn.

“Onslaught” debuta con cifras débiles

El otro estreno, “Onslaught”, tuvo un inicio mucho más complicado. La producción de A24 recaudó apenas 770 mil dólares el viernes y se calcula que llegará a unos 2.3 millones al finalizar el lunes.

Adria Arjona encabeza el reparto como Celeste, una francotiradora del ejército que intenta proteger a su hija de un grupo de supersoldados modificados genéticamente.

Adam Wingard dirige la película, con un guion de Simon Barrett.

“La Odisea” se mantiene en el segundo lugar

“La Odisea”, producción de Universal que continúa en exhibición desde julio, registró 3 millones de dólares el viernes y se colocó en la segunda posición de la taquilla.

Las estimaciones indican que sumará 16.4 millones durante el fin de semana largo, con lo que su recaudación acumulada en Norteamérica alcanzaría los 588 millones de dólares.

“Coyote vs. Acme” mejora en su segundo fin de semana

La comedia “Coyote vs. Acme”, distribuida por Ketchup Entertainment, también mostró un desempeño favorable en su segundo fin de semana.

El filme recaudó 2.6 millones de dólares el viernes y podría alcanzar los 15.3 millones durante el periodo festivo. Con ello, su acumulado en Estados Unidos llegaría a 37.8 millones.

“The Dog Stars” continúa con dificultades

En contraste, “The Dog Stars”, de 20th Century Fox, mantiene un desempeño discreto en su segunda semana.

El drama distópico obtuvo apenas 720 mil dólares el viernes y se prevé que cierre el fin de semana con 3.7 millones, una cifra que permanece por debajo de los 8 millones que consiguió durante su estreno.