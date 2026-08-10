'Spider-Man' recauda US$145 millones en su segundo fin de semana

'Spider-Man: Un nuevo día' recaudó 145 millones de dólares en su segundo fin de semana y alcanzó el tercer mejor registro de la historia

‘Spider-Man: Un nuevo día’ continúa arrasando en las taquillas y volvió a marcar un hito al recaudar 145 millones de dólares en Estados Unidos durante su segundo fin de semana en cartelera.

La producción de Sony y Marvel, protagonizada por Tom Holland, consiguió así el tercer mejor segundo fin de semana de todos los tiempos, únicamente detrás de Star Wars: El despertar de la Fuerza, que obtuvo 149 millones de dólares en 2015, y Avengers: Endgame, que alcanzó 147 millones en 2019.

‘Spider-Man’ se acerca a los 2 mil millones

La película tuvo un estreno récord al conseguir 355 millones de dólares en Estados Unidos y 932 millones a nivel mundial.

Con los resultados de su segundo fin de semana, Spider-Man: Un nuevo día acumula ya 655 millones de dólares en Norteamérica y mil 670 millones a nivel global.

La cinta superó los mil millones de dólares mundiales apenas seis días después de su estreno y mantiene un ritmo que alimenta las expectativas de que pueda acercarse a los 2 mil millones de dólares.

El desempeño incluso ha provocado especulaciones sobre la posibilidad de que la cinta se convierta en la primera película en superar los mil millones de dólares únicamente en la taquilla estadounidense y en alcanzar los 3 mil millones a nivel mundial.

‘La Odisea’ también hace historia

En el segundo puesto de la taquilla estadounidense se mantuvo La Odisea, que sumó 31.5 millones de dólares en su cuarto fin de semana, con una caída del 38 por ciento.

La película dirigida por Christopher Nolan acumula 461 millones de dólares en Estados Unidos y mil 100 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la producción más taquillera de la carrera del cineasta.

Con esta cifra superó los mil 80 millones de dólares de El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace y los mil 8 millones de El Caballero Oscuro.

La épica protagonizada por Matt Damon también hizo historia en IMAX. El formato ha generado 289 millones de dólares y ya superó los 271 millones que había conseguido Avatar, convirtiendo a La Odisea en la película más taquillera de la historia de IMAX.

La cinta todavía tiene pendiente su estreno en China, previsto para la próxima semana.

Los nuevos estrenos no logran competir

Mientras Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea dominaron la cartelera, tres grandes estrenos tuvieron resultados considerablemente más modestos.

One Night Only, comedia romántica de Universal protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro, debutó con 5.7 millones de dólares en tres mil 12 salas, suficiente para ocupar el tercer lugar.

La cinta recibió una calificación de “B+” en CinemaScore y tuvo un público compuesto en un 70 por ciento por mujeres. Más de la mitad de los espectadores tenían entre 18 y 34 años.

En cuarto lugar apareció Super Troopers 3, con apenas 4 millones de dólares en dos mil 760 salas. Se trata del peor estreno de la trilogía, por debajo de los 6.2 millones de la primera película y los 15.1 millones de la segunda.

La cinta recibió una calificación de “B-” en CinemaScore y alcanzó 48 por ciento en Rotten Tomatoes.

Por su parte, Ice Cream Man, película de terror dirigida por Eli Roth, debutó con 2 millones de dólares en mil 671 salas y ocupó el octavo puesto.

El cine independiente sorprende

En el circuito independiente, Tony, producción de A24 sobre los primeros años del chef Anthony Bourdain, consiguió uno de los mejores promedios por sala del año.

La película recaudó 348 mil 955 dólares en seis cines de Nueva York y Los Ángeles, equivalente a un promedio de 58 mil 159 dólares por pantalla.

Dirigida por Matt Johnson y protagonizada por Dominic Sessa como un joven Bourdain, la cinta recibió críticas positivas y tendrá un estreno nacional el 21 de agosto.

También destacó Teenage Sex and Death and Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, que obtuvo 251 mil dólares en cinco salas, con un promedio de 50 mil 300 dólares por cine.

La película de terror, protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, llegará a 50 nuevas salas el próximo fin de semana antes de su lanzamiento nacional el 21 de agosto.

Late Fame, dirigida por Kent Jones y protagonizada por Willem Dafoe, recaudó 38 mil dólares en las dos salas donde se exhibió.