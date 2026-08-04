Spider-Man logra segundo mejor estreno mundial con 927 millones

Tom Holland encarna por cuarta vez a Peter Parker y se convierte en uno de los actores con más popularidad de la taquilla.

'Spider-Man: Brand New Day' recaudó el fin de semana de su estreno 927 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en el segundo mejor estreno de la historia tras "Avengers: Endgame" y ya es el mejor estreno del año, según datos de la web Box Office Mojo.

Tom Holland encarna por cuarta vez a Peter Parker y se convierte en uno de los actores con más popularidad de la taquilla. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, cosecha buenas críticas con un 90% en Rotten Tomatoes y una calificación 'A' en CinemaScore.

El filme ha recaudado 355 millones de dólares en Estados Unidos y 572 millones en el resto de mercados. China, con 121 millones de dólares de recaudación ha sido clave en el éxito del film, seguido de Reino Unido (49 millones de dólares), México (38 millones) e India (31 millones).

El filme, en el que también aparecen Zendaya y Mark Ruffalo, ha conseguido superar la cifra total obtenida durante dos semanas por 'The Odyssey' que suma 51 millones en la taquilla norteamericana y alcanza los 911.3 millones de dólares en todo el mundo.