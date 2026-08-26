Spider-Man: Brand New Day hace historia en la taquilla mundial

Spider-Man: Brand New Day alcanza el sexto lugar histórico con 2,219 millones de dólares y se acerca a Titanic en la taquilla mundial.

'Spider-Man: Brand New day', la cuarta película del superhéroe protagonizada por Tom Holland, se ha convertido en el sexto filme más taquillero de la historia, con 2,219 millones de dólares de recaudación, muy cerca de 'Titanic', que ocupa la quinta posición, con 2,264 millones.

En esta última semana, la película sumó otros 194 millones de dólares en todo el mundo. Además con los 854 millones que acumula en Estados Unidos, es ya la tercera película más taquillera de la historia en su país de origen.

Solo superada por 'Avengers: Endgame' (2019), que recaudó 858 millones, y 'Star Wars: The Force Awakens' (2015), con 936 millones.

Con la trayectoria que lleva en las tres semanas desde su llegada a las salas, los medios especializados estadounidenses creen que podría ser la primera película en superar los 1,000 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos.

Es, de lejos, el mayor éxito del año, seguida a larga distancia por 'The Odyssey', de Christopher Nolan.

Las cifras de Spider-Man hacen parecer menores a las conseguidas por la adaptación de la clásica historia de Homero, que es la segunda más taquillera de 2026 con 1,446 millones de dólares, tras añadir 94 millones a su recaudación en los últimos 7 días.