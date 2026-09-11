Spice Girls festejan 30 años con colecciones y desatan críticas

Las Spice Girls lanzaron cajas recopilatorias por su 30 aniversario, decepcionando a fans que esperaban una gira de reunión.

Las Spice Girls anunciaron este jueves varias cajas recopilatorias de CDs y vinilos de todos los 'sencillos' de su discografía para celebrar el 30 aniversario de la banda femenina británica, en un lanzamiento que causó una decepción generalizada entre sus seguidores, que soñaban con su regreso a los escenarios.

La 'girlband' londinense sorprendió ayer miércoles con una enigmática publicación en redes sociales, con su tema 'Wannabe' de fondo, filmado en las mismas escaleras en las que se grabó su videoclip, y con un anuncio de periódico que anticipaba que este jueves, a las 14:00 hora británica, habría una importante revelación referente al quinteto.

Inmediatamente los seguidores de la banda empezaron a generar teorías sobre una posible gira de reunión de la banda originalmente compuesta por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham al completo, pero finalmente el anuncio ha acabado tratándose de cinco colecciones de cajas de 'sencillos', con un recibimiento más bien frío, y también crítico.

"Es absolutamente ridículo cómo nos han emocionado solo para el lanzamiento de sus 'singles' en un CD", dijo la usuaria Kelly Bryant en Instagram.

"No queremos artículos de promoción, queremos una gira mundial con las cinco chicas", comentó asimismo Marisol Ainslie en la misma red social.

Las diferentes ediciones de las cajas recopilatorias de sencillos van desde las 94.99 libras (110.54 euros) en su versión de solo CDs, hasta la más exclusiva, que incluye los 14 sencillos en vinilo y CD, con sus caras B completas, demos inéditas como la de 'Do You Think About Me' -una de las primeras grabaciones del grupo- y un folleto con mensajes nunca vistos de las cinco Spice Girls, entre otros, por un precio de 277.99 libras (323.48 euros).

Las nuevas colecciones se publicarán el próximo 6 de noviembre, según indicó la banda en su página web, "justo 30 años después de que (el álbum) SPICE convirtiera a cinco chicas en un fenómeno global y al Girl Power en un movimiento mundial".