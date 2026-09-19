Spencer revela lo que dijo Carlos III tras morir Diana en 1997

Charles Spencer afirma en sus memorias que Carlos III reaccionó con euforia al enterarse de la muerte de Diana en París en 1997.

El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, asegura en sus próximas memorias que el entonces príncipe Carlos reaccionó de una manera que le resultó desconcertante al enterarse de la muerte de Lady Di.

De acuerdo con un nuevo extracto del libro, publicado por el diario Daily Mail, Spencer recuerda la primera conversación que tuvo con Carlos después del accidente automovilístico en París en el que murió Diana en 1997.

Según su relato, mientras otras personas se mostraban conmocionadas y apenas podían expresar sus condolencias, Carlos habría sonado "eufórico", al grado de que Spencer lo comparó con alguien que "hubiera ganado la lotería".

El conde de Spencer también describe que el entonces príncipe habló de la muerte de Diana de manera "fáctica", algo que consideró extraño debido a la magnitud de lo ocurrido.

En sus memorias, Spencer interpreta que la primera reacción de Carlos pudo haber estado relacionada con la posibilidad de quedar libre para casarse con Camila Parker Bowles, la mujer con quien mantenía una relación, en lugar de centrarse en la pérdida de Diana.

La revelación se suma a otro fragmento del libro publicado un día antes, en el que Spencer afirma que Carlos le habría dicho durante aquella conversación telefónica: "No te preocupes, pronto la olvidaremos".

Las declaraciones provocaron una reacción poco habitual del Palacio de Buckingham. Un portavoz señaló que la institución normalmente no comenta el contenido de libros, pero afirmó que el rey Carlos III es consciente de que el dolor por una pérdida puede afectar el juicio y la memoria de una persona con el paso de los años.

Las afirmaciones forman parte de las memorias de Charles Spencer, que llegarán a las librerías el 22 de septiembre y un día después estarán disponibles en España.

Mientras las revelaciones generan atención en Reino Unido, Carlos III participó en un acto con líderes del sector de la inteligencia artificial, donde se mostró relajado y centró sus comentarios en temas relacionados con esta tecnología.