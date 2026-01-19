Speedy González vuelve al cine con Jorge R. Gutiérrez

Warner Bros. desarrolla una nueva cinta animada de Speedy González dirigida por Jorge R. Gutiérrez, con un enfoque moderno y culturalmente respetuoso

Warner Bros. Pictures Animation confirmó el desarrollo de una nueva película animada centrada en Speedy González, el icónico ratón de los Looney Tunes, que será dirigida por el reconocido cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez.

El proyecto, titulado provisionalmente Speedy, buscará renovar al personaje con una visión contemporánea, sin perder su esencia clásica y su carisma característico.

Gutiérrez, responsable de títulos como El Libro de la Vida, Maya y los Tres y El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera, aportará su distintivo estilo visual y su perspectiva cultural latina al universo de los Looney Tunes.

El propio director expresó su entusiasmo: “¡No podría estar más emocionado de bailar el Jarabe Tapatío con Speedy, un personaje legendario e icónico! No puedo esperar a compartir con el mundo el platillo increíble y picante que estamos cocinando en Warner Bros. Pictures Animation”.

Por su parte, Bill Damaschke, presidente del estudio, señaló: “Jorge es un narrador singular cuya voz, arte y perspectiva cultural hacen que cada proyecto se sienta atemporal y completamente nuevo”.

Un personaje clásico que regresa a la pantalla

Desde su debut en 1953, Speedy González se consolidó como uno de los personajes más populares de los Looney Tunes gracias a su rapidez, ingenio y simpatía.

Aunque el ratón ha enfrentado controversias por estereotipos culturales, se ha mantenido como un ícono de la animación clásica y de la cultura mexicana. Su última aparición cinematográfica fue en Space Jam: A New Legacy (2021), donde fue interpretado por Gabriel Iglesias.

Ahora, esta nueva producción representa una oportunidad para replantear al personaje con sensibilidad cultural y una narrativa acorde a las audiencias actuales.

¿De qué tratará Speedy y cuál será su fecha de estreno?

La cinta presentará a Speedy González como un héroe astuto al estilo “Robin Hood”: rápido, carismático y defensor de quienes no pueden valerse por sí mismos.

La historia combinará aventura, acción y comedia, integrando elementos que celebran la identidad latina y mexicana, modernizando al personaje sin perder su esencia.

Por el momento, Warner Bros. no ha anunciado una fecha oficial de estreno ni detalles adicionales del elenco.

¿Quién es Jorge R. Gutiérrez, el director mexicano de Speedy?

Jorge R. Gutiérrez esun director, guionista y animador mexicano reconocido internacionalmente por su estilo visual vibrante y su enfoque en historias con raíces culturales.

Alcanzó fama mundial con El Libro de la Vida (2014), una celebración animada del Día de Muertos, y más recientemente con la serie Maya y los Tres (2021) para Netflix.

Su obra se distinguepor personajes expresivos, paletas de color intensas y una narrativa que conecta emocionalmente con públicos de todas las edades.

¿Quiénes más están dentro del proyecto?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el equipo creativo incluye:

Jorge R. Gutiérrez, quien además de dirigir, coescribe la historia.

Keith Bunin, guionista de Onward (Pixar).

Alfonso G. Aguilar, colaborador habitual de Gutiérrez.

Sasha Knight, guionista con experiencia en animación y narrativa familiar.

Este grupo combina talento internacional y conocimiento de la cultura latina, con el objetivo de crear una película global, auténtica y respetuosa.