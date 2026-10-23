Soy Luna desata la euforia en Monterrey con 'La Última Vuelta'

Asistentes de distintas generaciones disfrutaron de una velada llena de nostalgia, baile y temas emblemáticos sobre el escenario regio.

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Entre gritos, canciones y patines, Soy Luna regresó a Monterrey con “La Última Vuelta”, un espectáculo que reunió a 12 mil personas en la Arena Monterrey, la noche de este miércoles, donde los protagonistas de la exitosa serie juvenil revivieron la historia que conquistó a toda una generación.

Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto volvieron a encontrarse con sus seguidores para dar vida a Luna Valente, Simón Álvarez, Matteo Balsano, Nina Simonetti, Delfina “Delfi” Alzamendi y Pedro Arias, respectivamente. Su aparición sobre el escenario desató los gritos de los asistentes, quienes no tardaron en acompañarlos con sus voces y demostrar que las canciones de la producción siguen presentes en la memoria de sus fanáticos.

Temas como “Alas” y “Jet” formaron parte de una noche en la que la música y el baile se combinaron con el patinaje, una de las características más representativas de la historia. Los artistas patinaron de verdad sobre el escenario, mientras las coreografías, la producción visual y los diversos cambios de vestuario dieron dinamismo a cada número musical.

Más que una presentación musical convencional, el espectáculo se desarrolló como una historia contada a través de escenas y canciones, con la amistad como uno de sus ejes principales. De esta manera, el elenco llevó al público de regreso al universo de la serie, mezclando actuación, baile y música en una puesta en escena que recordó los momentos más representativos de sus personajes.

La emoción se hizo sentir durante toda la velada, con asistentes que no dejaron de gritar, cantar y bailar al ritmo de sus temas favoritos. El concierto también dejó ver cómo Soy Luna ha logrado conectar a dos generaciones: quienes crecieron viendo la serie y ahora regresan a sus canciones desde la nostalgia, así como los más jóvenes que se han sumado a la historia y a sus personajes.

Uno de los detalles que enriquecieron el repertorio fue “Tu cárcel”, el conocido tema de Los Bukis, que sumó un toque de música mexicana a la presentación. La variedad musical, junto con los cambios de vestuario y las escenas que conectaron cada momento del espectáculo, mantuvo a los asistentes atentos a lo que sucedía sobre el escenario.

La relación de Soy Luna con Monterrey no es nueva. El elenco visitó la ciudad en mayo de 2017 y regresó en septiembre de 2018 con nuevas funciones. Ahora, con “La Última Vuelta”, los protagonistas volvieron a encontrarse con el público regiomontano para celebrar una historia que trascendió la pantalla y que continúa reuniendo a distintas generaciones alrededor de sus canciones.

Entre recuerdos, coreografías y miles de voces acompañando al elenco, Soy Luna convirtió su regreso a Monterrey en una celebración de la música, la amistad y el vínculo que mantiene con sus seguidores.