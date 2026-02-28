“Soy loca por ti”: estreno de Susana Zabaleta tiene dedicatoria

El material se estrenará el 5 de marzo en todas las plataformas digitales y marca una etapa distinta dentro de su trayectoria artística.

Susana Zabaleta presentó el video de la canción “Soy loca por ti”, un proyecto que rinde homenaje a la época dorada del cabaret, cuando los escenarios iluminaban las noches de la ciudad con espectáculos cargados de música, sátira y libertad creativa. El material se estrenará el 5 de marzo en todas las plataformas digitales y marca una etapa distinta dentro de su trayectoria artística.

El videoclip fue dirigido por Bernardo Vázquez, quien debuta como director creativo con esta producción. La propuesta visual reconstruye la atmósfera de los años 20, 30, 40 y 50, décadas que influyeron en la estética escénica de la intérprete.

La inspiración detrás de “Soy loca por ti”

La cantante confirmó que el video está dedicado a Ricardo Pérez, su pareja, quien la motivó a impulsar este proyecto. La canción funciona como un testimonio personal y una declaración pública de afecto.

“Esta canción está dedicada a él, uno hace las cosas para las personas que ama, como si fuera un testimonio de vida y como si quisieras recordarle a la gente que se puede ser feliz, por eso es que uno habla de sus relaciones. Cuando uno siembra algo, luego florece para arriba cosas bellas”.

El concepto integra esa dimensión íntima con la reconstrucción estética del cabaret clásico, generando un contraste entre memoria personal y evocación histórica.

El cabaret como espacio de crítica y libertad

Zabaleta recordó sus inicios en El Hábito, foro de cabaret donde se presentaba y desde donde, aseguró, era posible abordar temas políticos y sociales de forma directa. Señaló que en esa época existía mayor apertura para la sátira pública.

“Es un homenaje a todas esas personas que se subían al escenario y decían lo que había pasado la semana anterior, ayer, y podían hacer bromas acerca del presidente, de sus amantes, ahora te matan, pero en esa época había una apertura impresionante. El cabaret era como los corridos que hablan de las historias de la gente, de quién y cómo eran”.

El video retoma esa tradición y la adapta a un formato audiovisual contemporáneo, preservando el espíritu escénico que caracterizó al género.

El debut de Bernardo Vázquez como director creativo

Para Bernardo Vázquez, dirigir este proyecto representa la consolidación de una meta profesional que comenzó hace dos décadas. Inició en la industria como maquillista y, con el tiempo, se especializó también como vestuarista. Sin embargo, su objetivo fue convertirse en director creativo y diseñar un espectáculo burlesque.

La colaboración entre ambos se remonta a 19 años atrás, cuando coincidieron en una televisora. Desde entonces compartieron proyectos, ideas y aspiraciones profesionales que hoy convergen en este lanzamiento.