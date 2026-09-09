South Park se burla de Trump y cambia su nombre

South Park vuelve a burlarse de Donald Trump y anuncia que cambiará su nombre a “SOUTH AMERICA” antes de su temporada 29

South Park volvió a utilizar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como blanco de sus parodias y anunció un cambio de nombre para la serie: ahora se llamará “SOUTH AMERICA”.

Los creadores de la producción, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron el cambio este martes a través de X, días antes del estreno de la temporada número 29.

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google”, señalaron los creadores al presentar el nuevo nombre del programa.

Por ahora, Parker y Stone no aclararon si “SOUTH AMERICA” será el nombre permanente de la serie o si se trata de una referencia incluida en el primer episodio de la nueva temporada.

“South Park” vuelve a parodiar a Trump

El anuncio llega después de que la serie dedicara buena parte de su temporada de 2025 a realizar parodias sobre Donald Trump, a quien presentó como un villano que mantenía una relación sentimental con Satanás.

Esta es además la segunda referencia directa a Trump realizada por South Park en menos de una semana.

El pasado 6 de septiembre, la serie recibió el premio Emmy al mejor programa de animación. Como parte de las celebraciones, sus creadores compartieron una imagen de la versión animada de Trump sosteniendo el galardón con el mensaje: “Por fin conseguiste tu Emmy”.

El nuevo chiste de South Park hace referencia a los intentos del mandatario estadounidense por modificar nombres geográficos.

A finales de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”, pese a que el cuerpo de agua se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

El mandatario también publicó recientemente en su red Truth Social un mapa de Nuevo México en el que aparecía el nombre “Nueva América”.

Anteriormente, Trump había impulsado el cambio de nombre del Golfo de México por “Golfo de América”.

El anuncio de South Park ocurre a pocos días del estreno de la temporada 29 de la serie, que continuará con su característico estilo de sátira sobre figuras políticas y temas de actualidad.

Los creadores todavía no han precisado si el nombre “SOUTH AMERICA” formará parte de la identidad oficial del programa o si será utilizado como parte de la trama de la nueva temporada.