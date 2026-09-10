South Park cambia su nombre por burla a Trump

La serie de Matt Stone y Trey Parker se rebautizó como ‘South America’ tras los cambios de nombre impulsados por el presidente de EUA

South Park no le teme a nada cuando se ríe de todo, y ahora su objetivo es la oleada de cambios de nombre impulsada por Donald Trump.

Este martes se dio a conocer que la serie de Matt Stone y Trey Parker cambió de nombre por primera vez desde su estreno en 1997, pasando de "South Park" a "South America", en tono de burla a los cambios de nombre de un golfo, lagos y recientemente un estado en "honor a Estados Unidos".

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a South America”, dijeron el martes los cocreadores Trey Parker y Matt Stone.

“Queremos agradecer especialmente a nuestra empresa matriz, Paramount: una capitulación de Skydance”.

Esta no es la primera vez "South Park" se burla de Trump y su Administración, pues desde su primer mandato en 2017, la serie ha criticado sus decisiones políticas y retratado al personaje del presidente como un acosador susceptible que amenaza con imponer aranceles o demandar a cualquiera que se le enfrente.

¿Por qué South Park cambió su nombre a South America?

Este cambio se produjo un día después de que el mandatario estadounidense pareciera sugerir cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América" tras publicar una serie de imágenes del estado con el nuevo nombre.

A su vez, esas publicaciones se dieron 24 horas después de haber firmado un decreto para cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”.

Sin embargo, aunque el presidente tiene el poder de cambiar el nombre de accidentes geográficos, no posee la autoridad para cambiarle el nombre a un estado.

Por su parte, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, denunció las publicaciones como un intento de desviar la atención de la guerra en Irán y del aumento de los precios.

¿Qué nombres muestran Google y Apple en EUA?

Los cambios de nombres ordenados por Trump comenzaron en enero de 2025, cuando en el primer día de su segundo mandato firmó un decreto para renombrar el golfo de México como "golfo de América".

Dicho cambio no tardó en ser incorporado en el Sistema de Información de Nombres Geográficos y que poco después fue adoptado para los usuarios estadounidenses de los mapas de Google y Apple.

Google declaró en ese momento que actualiza los nombres de lugares cuando cambian las fuentes oficiales del Gobierno.

Afirmó que los usuarios estadounidenses de Google Maps verían “lago América”, mientras que los usuarios canadienses seguirían viendo “lago Ontario”, misma situación que ocurre con el golfo de México.