South Park cambia de nombre en su temporada 29

La serie regresó con su temporada 29 bajo el nombre de "South America", una nueva canción de cabecera y un cameo de Donald Trump

La serie South Park regresó con su temporada 29 y lo hizo con un cambio de nombre que ya había sido anunciado por sus creadores. Por primera vez, el programa se presentó como "South America", una modificación acompañada por una nueva canción de cabecera y un cameo de Donald Trump.

South Park ahora es South America

El episodio de estreno, titulado South American Biker Gangs (Pandillas de motociclistas de Sudamérica), presentó al público el pueblo con su nueva denominación.

Desde los primeros minutos, la serie hizo referencia al cambio mediante una versión modificada de su tradicional canción de apertura, que ahora incluye la frase: "Me voy a Sudamérica, ¡a pasar un buen rato!".

La producción también incorporó un cameo de Donald Trump durante el episodio, manteniendo el tono de sátira política que ha caracterizado a la serie.

La historia se centró en Cartman, Stan, Kyle y Kenny, quienes descubren una nueva afición por las bicicletas eléctricas.

Cuando los niños comienzan a recorrer las calles de South America con sus bicicletas motorizadas, sus padres reaccionan formando su propia pandilla de motociclistas para oponerse a ellas.

Como ocurre habitualmente con Kenny, el personaje muere durante el episodio después de que su bicicleta eléctrica explota. El acontecimiento termina uniendo a los habitantes del pueblo, quienes deciden prohibir este tipo de vehículos.

La decisión también da pie a una nueva estrategia comercial: los habitantes comienzan a vender camisetas con el lema "South America Strong".

El cambio de nombre se burla de Trump

La modificación de South Park a South America había sido anunciada a principios de este mes por Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie.

El cambio forma parte de una sátira relacionada con las iniciativas de Donald Trump para modificar nombres geográficos. Entre los ejemplos mencionados se encuentran el lago Ontario, al que se haría referencia como lago America; Nuevo México, como Nueva America; y el golfo de México, como golfo de America.

Parker y Stone presentaron el cambio de nombre como una decisión inspirada en el patriotismo de Apple y Google y también lanzaron una crítica hacia Paramount, su empresa matriz, al hacer referencia a una supuesta "capitulación ante Skydance".

Las referencias a Trump continúan una línea de sátira política que ya estuvo presente durante la temporada 28.

Entre las historias de esa temporada estuvieron una trama en la que JD Vance seducía a Donald Trump para evitar un castigo relacionado con un intento de matar a su bebé no nacido junto a Satanás, así como otra en la que Pete Hegseth intentaba sacar a Peter Thiel de la cárcel.

La serie también volvió a arremeter contra Trump después de ganar el premio al mejor programa de animación en los Creative Arts Emmys de 2026. Para celebrar el reconocimiento, la cuenta oficial de South Park en X publicó una imagen del presidente con los pantalones y la ropa interior bajados hasta los tobillos.