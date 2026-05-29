Sospechoso de complot en concierto de Taylor Swift se disculpa

La fiscalía sostiene que el acusado planeaba perpetrar una masacre fuera del Estadio Ernst Happel utilizando armas blancas o explosivos.

El principal acusado de planear un atentado terrorista contra las presentaciones de Taylor Swift en Viena ofreció disculpas públicas ante la corte antes de conocerse el veredicto final. Beran A., un ciudadano austríaco de 21 años, aprovechó sus breves palabras finales ante el tribunal estatal de Wiener Neustadt para declarar: “Solo quisiera decir que lo lamento”.

El complot fue desmantelado por las fuerzas de seguridad, pero la amenaza obligó a cancelar los tres conciertos del Eras Tour programados para agosto de 2024. El joven enfrenta cargos por delitos terroristas y pertenencia al Estado Islámico, arriesgando una condena de hasta 20 años de prisión tras haberse declarado culpable de planificar el ataque.

Detalles del frustrado ataque contra las "Swifties" en Viena

La fiscalía sostiene que el acusado planeaba perpetrar una masacre fuera del Estadio Ernst Happel utilizando armas blancas o explosivos de fabricación casera. El objetivo del ataque eran las decenas de miles de seguidores de la artista estadounidense que se encontraban en la capital austríaca.

Vínculos internacionales con el Estado Islámico

Las investigaciones señalan que Beran A. juró lealtad al grupo extremista y coordinó la compra ilegal de armamento. Además, el sospechoso es procesado junto a otro implicado, Arda K., por un plan paralelo de ataques simultáneos en Medio Oriente durante el Ramadán de 2024. Sin embargo, Beran A. es el único imputado directamente por la conspiración contra el concierto de Swift.

Alegatos finales en Wiener Neustadt antes del veredicto

Durante la sesión del jueves, la defensa del joven intentó desmarcarlo del perfil de un líder radical. Su abogada, Anna Mair, enfatizó ante los magistrados que su cliente “no era un cerebro ideológico”, buscando atenuar el peso de las acusaciones de la fiscalía.