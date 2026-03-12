Sospechosa de disparar a casa de Rihanna enfrenta 14 cargos

Las autoridades investigan publicaciones en redes sociales en las que presuntamente la sospechosa habría lanzado amenazas contra la cantante.

Una mujer identificada como Ivana Lisette Ortiz fue acusada por presuntamente disparar con un rifle semiautomático contra la residencia de la cantante Rihanna en Los Ángeles, mientras la artista se encontraba en el inmueble junto a su esposo y sus tres hijos, informó la Fiscalía del condado.

Ortiz, de 35 años y originaria de Florida, enfrenta un total de 14 cargos que incluyen intento de asesinato, uso de arma de fuego, agresión con un arma semiautomática y disparos contra una vivienda habitada.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 13:21 horas locales del domingo pasado, cuando la sospechosa presuntamente llegó hasta la entrada de la propiedad a bordo de un Tesla blanco y abrió fuego contra la casa ubicada en el exclusivo vecindario de Beverly Crest.

Según reportes difundidos, varios proyectiles impactaron la vivienda de la cantante, ganadora de nueve premios Grammy.

Rihanna y su familia se encontraban en la casa

Al momento del tiroteo, Rihanna, su pareja el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos estaban dentro del domicilio; sin embargo, ninguno resultó lesionado. Las autoridades indicaron que los disparos también alcanzaron al menos otras dos viviendas cercanas.

Tras realizar los disparos, la mujer abandonó el lugar, pero fue detenida poco después en la zona de Sherman Oaks.

Investigan amenazas previas en redes sociales

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, señaló en un comunicado que este tipo de hechos representan un grave riesgo para la comunidad.

"Abrir fuego en un vecindario habitado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y este delito será procesado con todo el peso de la ley", indicó.

Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, explicó en conferencia de prensa que la mujer habría viajado desde Florida hasta Los Ángeles antes de perpetrar el ataque.

Asimismo, autoridades investigan publicaciones en redes sociales en las que presuntamente la sospechosa habría lanzado amenazas contra la cantante.

"Eso podría formar parte del motivo por el que la persona vino aquí. Aún no se ha establecido un móvil claro, pero sabemos de publicaciones en redes sociales que están siendo analizadas a fondo", detalló McDonnell.

Podría enfrentar cadena perpetua

La Fiscalía informó que a Ortiz se le fijó una fianza de 1.8 millones de dólares y que su primera audiencia judicial fue programada para el próximo 25 de marzo.

En caso de ser declarada culpable, la mujer podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.

Hasta el momento, la intérprete de éxitos como "Umbrella" y "Diamonds" no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.