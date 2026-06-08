Sorpresivo dueto de Olivia Rodrigo junto a Robert Smith

La artista presentó por primera vez en vivo la canción “What’s Wrong With Me”, tema en el que participa Smith y que formará parte de su tercer álbum de estudio

La cantante y compositora Olivia Rodrigo sorprendió a miles de asistentes del festival Primavera Sound de Barcelona al revelar que su próximo álbum incluirá una colaboración con Robert Smith, líder de la legendaria banda británica The Cure.

La artista presentó por primera vez en vivo la canción “What’s Wrong With Me”, tema en el que participa Smith y que formará parte de su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 12 de junio.

La revelación llegó cuando Rodrigo invitó al músico británico al escenario para interpretar juntos el tema, provocando una de las mayores ovaciones del festival.

Su primera colaboración oficial en un álbum

Antes de interpretar la canción, Rodrigo explicó la importancia personal que tiene este lanzamiento dentro de su carrera.

“Es algo muy especial para mí por muchas razones, principalmente porque es la primera canción en la que colaboro como artista invitado”, expresó la cantante ante el público.

Hasta ese momento, la identidad de su colaborador había permanecido en secreto, aunque algunos asistentes a sesiones privadas de escucha del álbum ya conocían la participación de Smith y habían mantenido la información bajo estricta confidencialidad.

what's wrong with me FULL PERFORMANCE pic.twitter.com/5cyaODHSjf — amélie (@ghcstlyscn) June 6, 2026

Una admiración que viene de años atrás

La conexión entre Olivia Rodrigo y Robert Smith no es nueva.

La cantante ha manifestado en diversas ocasiones su admiración por The Cure, influencia que incluso se refleja en varias canciones recientes.

Además, ambos compartieron escenario durante el Festival de Glastonbury 2025, donde interpretaron juntos los clásicos “Friday I’m In Love” y “Just Like Heaven”, actuaciones que posteriormente fueron lanzadas oficialmente en plataformas digitales.

En aquella ocasión, Rodrigo presentó a Smith como “uno de los mejores compositores que ha dado Inglaterra” y como uno de sus héroes musicales.

Un estreno sorpresa en Barcelona

La actuación de Rodrigo en Primavera Sound se mantuvo en secreto hasta pocas horas antes de su presentación, cuando la propia artista confirmó su participación a través de redes sociales.

El estreno de “What’s Wrong With Me” se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del festival, especialmente por la inesperada aparición de Smith sobre el escenario.

La canción mezcla elementos del pop característico de Rodrigo con la sensibilidad melancólica asociada al vocalista de The Cure, abordando una historia sobre el desgaste emocional dentro de una relación amorosa.

La presencia de Robert Smith en Barcelona coincidió con la participación de The Cure como uno de los actos principales del festival.

La banda británica ofreció un concierto de 29 canciones el viernes por la noche, marcando su regreso a los escenarios tras 18 meses sin presentaciones y apostando por un repertorio dominado por sus éxitos clásicos.