¡Sorpresa! Estrena episodio de 'It: Bienvenidos a Derry'

La plataforma lanzó por Halloween “A Story of Derry”, un especial de 30 minutos que explora los orígenes del terror en el pueblo de Pennywise

Los seguidores del terror recibieron una sorpresa durante Halloween con el estreno inesperado de un episodio especial de It: Bienvenidos a Derry, la serie de HBO Max que amplía el universo creado por el escritor Stephen King.

La plataforma incorporó este sábado 31 de octubre el capítulo titulado A Story of Derry, una producción de aproximadamente 30 minutos que transporta a los espectadores cientos de años antes de los acontecimientos de la primera temporada y de la aparición de Pennywise en el pueblo maldito.

El lanzamiento se realizó sin un anuncio previo, como parte de la celebración de Halloween, y ofrece nuevas pistas sobre las fuerzas sobrenaturales relacionadas con la historia de Derry.

¿De qué trata el episodio sorpresa?

La historia sigue a tres jóvenes que se internan en Western Wood, una zona boscosa cercana al pueblo, donde se encuentran con un aterrador espíritu ancestral.

A diferencia de la primera temporada, ambientada en 1962, este especial retrocede varios siglos para explorar acontecimientos vinculados con los orígenes del horror que amenaza a la comunidad.

El capítulo también profundiza en la historia de los pueblos indígenas relacionados con la región y presenta nuevos elementos de la mitología de It, la novela publicada por Stephen King en 1986.

Entre las revelaciones destaca la aparición de Maturin, la tortuga cósmica que forma parte del universo literario del autor y representa una fuerza vinculada con la creación, la sabiduría y la paz, en oposición a la naturaleza destructiva de Pennywise.

Asimismo, el episodio aborda el origen de una daga creada por un guerrero indígena, un arma que representa una amenaza para la entidad sobrenatural. El actor Zahn McClarnon interpreta a este personaje.

Un equipo creativo con participación indígena

La dirección del episodio estuvo a cargo de Tazbah Chavez, mientras que el guion fue escrito por Cherie DiMaline y Jasmyne Flournoy.

El reparto está integrado por Kimberly Guerrero, Kiawentiio, Morningstar Angeline, Isabel Deroy-Olson, Michael Podemski-Bedard, Thosh Collins y Zahn McClarnon.

La participación de intérpretes indígenas tiene un papel relevante en esta entrega, cuyo relato se concentra en la historia ancestral del territorio y en los primeros encuentros de sus habitantes con la presencia sobrenatural que amenaza sus tierras.

La segunda temporada viajará hasta 1935

El estreno especial llega después de que HBO confirmara la renovación de It: Bienvenidos a Derry para una segunda temporada, que retrocederá nuevamente en el tiempo.

La próxima entrega estará ambientada en 1935, durante la Gran Depresión, y abordará la masacre de la banda Bradley, un grupo de asaltantes de bancos que llega a Derry para comprar municiones y termina enfrentándose a un horror inimaginable.

El showrunner Brad Caleb Kane adelantó que la nueva temporada tendrá una identidad visual y narrativa diferente, con elementos propios de las películas de gánsteres. También señaló que el equipo de guionistas ya trabaja en varios episodios y ha desarrollado buena parte de la historia.

La primera temporada se desarrolló en 1962, por lo que la continuación permitirá conocer otro episodio oscuro de la historia del pueblo y ampliar los ciclos de terror relacionados con Pennywise.