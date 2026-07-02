¡Sorprendente! lanzan la primera Barbie inspirada en Miley Cyrus

Mattel presentó la primera Barbie oficial de Miley Cyrus como parte de Barbie Signature Music Series, una edición dirigida a coleccionistas

Mattel presentó la primera muñeca oficial de Miley Cyrus, una edición de colección que forma parte de la línea Barbie Signature Music Series y que está dirigida principalmente a coleccionistas y seguidores de la cantante.

La propia artista adelantó el lanzamiento a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de las piernas de una muñeca Barbie sobre su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood acompañada únicamente por la fecha del 30 de junio. Días después se confirmó que se trataba de la esperada figura inspirada en la intérprete de Flowers.

La muñeca refleja la imagen actual de la cantante

La nueva Barbie fue diseñada con varios de los elementos que caracterizan el estilo actual de Miley Cyrus. La figura luce cabello castaño, pantalones negros ajustados, una chaqueta de cuero, botas de tacón y un micrófono, recreando uno de los atuendos escénicos más representativos de la artista en los últimos años.

El diseño deja atrás la imagen asociada a sus inicios en la televisión para mostrar la etapa más reciente de su carrera musical.

Se integra a la colección dedicada a grandes artistas

La figura se suma a la colección Barbie Signature Music Series, una línea que anteriormente ha rendido homenaje a artistas como Kylie Minogue, Tina Turner y Aaliyah, con el objetivo de reconocer a figuras que han marcado la industria musical internacional.

Para muchos de sus seguidores, esta edición representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Miley Cyrus, quien alcanzó la fama siendo adolescente con "Hannah Montana" y posteriormente consolidó una carrera como una de las artistas pop más influyentes de su generación.

Este año, además, la cantante celebró el vigésimo aniversario del estreno de la serie que la dio a conocer a nivel mundial.

Alta demanda tras su lanzamiento

La muñeca salió oficialmente a la venta el 30 de junio y, de acuerdo con medios especializados, estará disponible mediante venta en línea y en tiendas seleccionadas, siguiendo el esquema utilizado para otras figuras de la línea Signature.

En Europa, su precio rondará los 78 euros, aunque el costo podrá variar en otros mercados dependiendo de los impuestos y la disponibilidad.

El lanzamiento fue recibido con entusiasmo por coleccionistas y admiradores de la cantante. Durante las primeras horas de venta, varias tiendas especializadas reportaron una alta demanda, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde algunas preventas se agotaron poco después del anuncio oficial.