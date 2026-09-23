Sorprende Taylor Swift con 'Patient Zero', su nuevo sencillo

La cantante Taylor Swift anunció “Patient Zero”, su próximo sencillo, que será lanzado oficialmente el 25 de septiembre de 2026

Las teorías de los Swifties llegaron a una nueva etapa. Taylor Swift anunció “Patient Zero”, su próximo sencillo, que será lanzado oficialmente el 25 de septiembre de 2026.

El anuncio se produjo después de varios días en los que la cantante había alimentado las especulaciones de sus seguidores con cambios en sus plataformas digitales y una cuenta regresiva en su sitio oficial.

“Patient Zero” ya puede encontrarse en las tiendas oficiales de Taylor Swift en formato CD, disponible en distintas versiones y portadas.

El pedido anticipado del sencillo estará disponible durante únicamente 24 horas, lo que añade un elemento limitado al lanzamiento previo a su llegada oficial.

Los ceros de Taylor Swift tenían una explicación

Uno de los detalles que más llamó la atención durante los últimos días fueron los cambios realizados por Swift en sus plataformas digitales.

La cantante había comenzado a utilizar el número “0” en lugar de la letra “o” en algunas palabras de su biografía de Instagram. Los seguidores también detectaron modificaciones similares en las letras de canciones de The Life of a Showgirl disponibles en Apple Music.

Estos elementos ahora son interpretados como referencias al título de su nuevo sencillo, “Patient Zero”.

El misterio detrás de “Patient Zero”

El título del sencillo también provocó una inmediata reacción entre los seguidores de Swift. “Patient Zero” hace referencia al concepto utilizado para identificar al primer caso asociado con la propagación de una epidemia, por lo que los fans comenzaron a compartir memes y distintas teorías alrededor del nombre.

Por ahora, el significado específico que Taylor Swift quiso darle al título no ha sido detallado.

El lanzamiento también coincide con el final de la cuenta regresiva que apareció en el sitio oficial de la cantante. El contador había concentrado la atención de los Swifties, quienes durante los últimos días analizaron cada modificación en sus redes y plataformas musicales.