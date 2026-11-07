Sorprende Ricardo Arjona con filmación en Yucatán

El artista guatemalteco interpretó una versión de su éxito musical acompañado por una banda completa durante el rodaje audiovisual.

En pleno centro histórico de Mérida, Yucatán, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a habitantes y turistas al realizar una intervención musical al aire libre, desatando una oleada de reacciones en redes sociales donde diversos usuarios difundieron imágenes del artista en lo que parece ser la filmación de su próximo videoclip.

Rodaje urbano y reversión musical en vía pública

Las grabaciones, compartidas masivamente en plataformas digitales, muestran al intérprete vestido completamente de negro, luciendo gafas oscuras, sombrero y guitarra en mano. Arjona aparece rodeado por una banda completa con coristas, tecladista y percusionistas en plena vía pública.

Mientras interpretaba la canción, algunos espectadores le pedían una de sus canciones más emblemáticas, como la de la "Historia de taxi".

Impacto entre transeúntes y expectativa de lanzamiento

La inesperada producción sorprendió a los transeúntes que caminaban por el corazón de la capital yucateca, quienes detuvieron su marcha para atestiguar el rodaje.

Aunque la oficina del cantante no ha hecho un anuncio oficial sobre el proyecto, las imágenes del despliegue técnico y la propuesta estética sugieren que la ciudad de Mérida fue elegida como escenario principal para este nuevo material audiovisual.