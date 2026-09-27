Sorprende Peso Pluma a seguidores tras vaciar su Instagram

El famoso cantante de corridos tumbados eliminó todo su contenido y dejó la foto de perfil en negro, desatando fuertes rumores.

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma ha sorprendido a sus millones de fanáticos tras borrar o archivar todas sus publicaciones e imágenes de perfil en su cuenta oficial de Instagram.

Su perfil oficial @pesopluma, que cuenta con más de 15.8 millones de seguidores, muestra actualmente el mensaje “Aún no hay publicaciones”, además de exhibir su foto de perfil completamente en negro.

¿Estrategia de lanzamiento o retiro temporal?

Este movimiento en redes sociales por parte del intérprete de “Ella Baila Sola” ha generado diversas especulaciones entre sus seguidores debido a que es muy común que artistas internacionales de gran calibre eliminen todo el contenido de sus redes sociales previo al lanzamiento de un nuevo álbum, gira mundial o un cambio drástico de concepto visual.

Aunque también existe la posibilidad de que esta decisión sea para tomarse un descanso, no es sorpresa para la comunidad digital que puedan existir dudas sobre el rumbo de su carrera profesional o proyectos personales.

Hasta el momento, el equipo de representación del artista no ha emitido ningún comunicado oficial aclarando el motivo del “apagón” en sus plataformas digitales.