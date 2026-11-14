Sorprende Mac DeMarco en Monterrey con playera de Tigres

El cantautor canadiense interpretó su repertorio musical vistiendo la camiseta oficial del club de fútbol local ante sus seguidores.

El reconocido cantautor canadiense Mac DeMarco sorprendió por completo a sus seguidores en Monterrey al presentarse en un concierto realizado en la ciudad vistiendo la camiseta oficial del club de fútbol Tigres.

La inesperada postal rápidamente acaparó la atención y se viralizó con fuerza en las redes sociales, donde la imagen del carismático músico independiente interpretando sus mejores temas sobre el escenario con los colores del equipo regiomontano desató una ola de comentarios entusiastas por parte de la comunidad.

Entre bromas, muestras de cariño y la euforia típica de los fanáticos del fútbol y la música alternativa, los seguidores celebraron la conexión espontánea del artista con la cultura local. Muchos aprovecharon la ocasión para aplaudir el gesto del canadiense, consolidando una noche sumamente especial e inolvidable para todos los asistentes que abarrotaron el lugar para disfrutar de su repertorio en tierras regias.

Fusión entre la música indie y la cultura norteña

Este tipo de momentos suelen trascender más allá de la propia presentación musical, convirtiéndose en temas de conversación masivos que conectan el fervor deportivo de la afición norteña con la escena internacional de la música indie, demostrando una vez más la gran empatía que existe entre los artistas extranjeros y el público de Monterrey.