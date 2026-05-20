Sorprende Gomita vendiendo hot dogs en una iglesia cristiana

La influencer compartió varios videos donde mostró cómo preparó un pequeño puesto de comida como parte de una actividad para apoyar a la comunidad religiosa

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Gomita volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por alguna polémica o proyecto en televisión, sino por aparecer vendiendo hot dogs dentro de una iglesia cristiana.

La influencer compartió varios videos donde mostró cómo preparó un pequeño puesto de comida como parte de una actividad para apoyar a la comunidad religiosa a la que se integró hace algunos meses.

En las imágenes, Gomita aparece organizando ingredientes, colocando letreros con precios y atendiendo personalmente a las personas que acudieron al lugar. Según explicó, todo lo recaudado sería destinado a actividades de apoyo comunitario y labores de voluntariado dentro de la congregación.

Sin embargo, la situación rápidamente provocó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos seguidores aplaudieron su iniciativa y destacaron que está viviendo una nueva etapa más enfocada en la fe y el servicio, otros comenzaron a cuestionar si la influencer atraviesa problemas económicos o si se estaría alejando del espectáculo.

Ante los comentarios, Gomita dejó claro que la actividad no tiene relación con dificultades financieras y aseguró que simplemente quiso colaborar con una causa importante para ella. Además, explicó que actualmente se siente muy comprometida con su comunidad religiosa y disfruta participar activamente en este tipo de eventos.

Como era de esperarse, los videos rápidamente se viralizaron en TikTok, Instagram y Facebook, donde miles de usuarios comenzaron a compartir opiniones sobre esta inesperada faceta de la conductora e influencer.

Aunque Gomita está acostumbrada a generar conversación en redes sociales, esta vez logró sorprender incluso a sus seguidores más fieles, dejando claro que atraviesa una etapa muy distinta tanto en lo personal como en lo espiritual.