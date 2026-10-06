Sorprende Damiano David con fotos inéditas de su boda

Damiano David, vocalista de Måneskin, compartió postales de su enlace matrimonial con la actriz estadounidense Dove Cameron.

El cantante italiano Damiano David, vocalista de la reconocida banda de rock Måneskin, sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir postales inéditas de su reciente boda con la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete publicó una serie de fotografías del enlace celebrado en Italia, donde se le aprecia vestido de etiqueta y disfrutando de la recepción junto a su ahora esposa.

“Los mejores días de mi vida. Orgulloso de llamarte mi ESPOSA”, escribió el artista en la publicación, acompañada por un emotivo mensaje de amor.

La pareja contrajo matrimonio en una íntima ceremonia civil en Montalcino, en la región de la Toscana, seguida de una recepción privada junto a familiares y amigos cercanos. Para la ocasión, ambos optaron por un estilo sofisticado en tonos claros: Cameron lució un refinado diseño a medida de Giorgio Armani, mientras que David lució un elegante traje en tono crema de Roberto Cavalli.

La noticia desató de inmediato una ola de felicitaciones en el entorno del entretenimiento internacional. Entre los miles de comentarios destacan las muestras de cariño de su compañera de agrupación, la bajista Victoria De Angelis, la cuenta oficial de Eurovisión, así como la presencia de creadores de contenido como Aaron Mercury e Idda Van Munster, quienes se sumaron a los festejos virtuales tras la revelación de la icónica boda.