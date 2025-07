Sorprende Coldplay en show de la final del Mundial

La final del Mundial de Clubes 2025, disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contó con un espectáculo de medio tiempo histórico, marcado por la actuación sorpresa de Coldplay.

Junto a ellos, artistas como J Balvin, Doja Cat, Tems y Emmanuel Kelly encendieron el escenario.

J Balvin abrió con sus éxitos “Mi Gente” y “Reggaeton”, acompañado de una escenografía con los colores de la bandera colombiana.

Coldplay, liderado por Chris Martin, quien también supervisó la producción del show, cerró con una emotiva interpretación de “A Sky Full of Stars”, uniendo a todos los artistas en un momento de gran impacto.

