Sorprende Carlos Vives con dueto junto a Juan Luis Guerra en Perú

Ambos referentes de la música latina compartieron escenario en la capital peruana para presentar una canción de su nueva producción.

El cantante colombiano Carlos Vives ofreció un emotivo concierto en Lima, Perú, donde sorprendió a sus fanáticos al interpretar por primera vez en vivo el tema "Buscando el mar" junto al ícono dominicano Juan Luis Guerra.

La colaboración forma parte de la producción discográfica El Último Disco Vol. 1, marcando un hito para ambos referentes de la música latina.

A través de sus redes sociales, Vives compartió imágenes de la velada expresando su emoción.

"¡Qué noche tan especial vivimos en Lima! Por primera vez cantamos 'Buscando el mar' en vivo junto a mi querido Juan Luis... ¡Un sueño hecho realidad!". El artista agradeció calurosamente al público peruano por el recibimiento masivo durante la presentación.

Invitados especiales y agradecimiento al público peruano

La velada musical también contó con la participación en el escenario de la agrupación colombiana TIMØ, a quienes Vives dedicó un mensaje de cariño en su publicación, resaltando la alegría de compartir la tarima con las nuevas generaciones de la música latina.

El encuentro de estos dos referentes de la música en español desató el entusiasmo de miles de asistentes en la capital peruana, quienes presenciaron una velada inolvidable cargada de vallenato, merengue y fusiones tropicales. Vives cerró su mensaje reiterando su afecto hacia el país andino con un sentido "¡Gracias, Perú, por tanto cariño! ¡Los quiero mucho!".