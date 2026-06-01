Sorprende Biby Gaytán al bailar ballet a sus 54 años

Algunos usuarios señalaron que la actriz luce radiante y en excelente forma física, mientras que otros reconocieron el esfuerzo que implica practicarlo.

Biby Gaytán volvió a conquistar a sus seguidores luego de compartir un video en el que demuestra que la disciplina y la pasión no tienen edad.

A través de redes sociales, la actriz sorprendió al aparecer practicando ballet clásico a sus 54 años, una actividad que despertó la admiración de miles de usuarios por la dedicación y elegancia que mostró durante la rutina.

En las imágenes se observa a Biby realizando distintos ejercicios y movimientos frente al espejo de un salón de danza, demostrando flexibilidad, coordinación y una notable condición física.

Junto al video, la también cantante compartió una reflexión sobre la importancia de seguir haciendo aquello que apasiona sin importar la edad. “Bailar con el corazón”, fue parte del mensaje con el que acompañó la publicación.

La grabación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios positivos de seguidores que destacaron su disciplina y la inspiración que representa para muchas personas.

Algunos usuarios señalaron que la actriz luce radiante y en excelente forma física, mientras que otros reconocieron el esfuerzo que implica practicar una disciplina tan exigente como el ballet.

Durante años, Biby Gaytán ha sido reconocida por mantener un estilo de vida activo, además de compartir ocasionalmente aspectos relacionados con el ejercicio, la familia y el bienestar personal.

La artista también ha demostrado en distintas ocasiones su gusto por la danza, actividad que formó parte importante de su preparación durante los primeros años de su carrera artística.

Tras la publicación, diversas figuras del espectáculo también reaccionaron al video y felicitaron a Biby por mantenerse activa y seguir explorando nuevas formas de expresión artística.

Sin duda, la actriz dejó claro que nunca es tarde para aprender, perfeccionar habilidades o reencontrarse con actividades que generan felicidad y satisfacción personal.