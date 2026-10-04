Sorprende Belinda a asistentes en bar de San Pedro

Por: Fernanda Izaguirre 03 Octubre 2026, 14:51 Compartir

Tras su exitosa presentación musical en Monterrey, la intérprete acudió a un establecimiento para cantar ante el público regio.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras su exitosa presentación en Monterrey con el musical Mentiras “All Stars”, la cantante Belinda sorprendió a los asistentes de un exclusivo bar en San Pedro Garza García, en Nuevo León, al llegar de forma inesperada al establecimiento. Durante su visita, la intérprete lució un sombrero vaquero y una gabardina color beige mientras tomó el micrófono para cantar y bailar junto a los presentes, interpretando temas al ritmo que solo ella puede proporcionar al público regio e interactuando de cerca sus éxitos con los presentes, quienes grababan el momento en sus dispositivos móviles. Últimas fechas del musical Además, la obra Mentiras “All Stars”, en la que comparte escenario con Mariana Treviño y Danna como invitada especial, alista la última fecha del show con una nueva fecha para el próximo 8 de noviembre a las 4:30 PM en la Ciudad de México, ofreciendo los últimos boletos disponibles.