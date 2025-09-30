Sorprende Bad Bunny a novia en su despedida de soltera en Miami

El inolvidable momento para esta novia se vivió en un lujoso restaurante tipo steakhouse japonés en Miami, propiedad del rapero puertorriqueño.

Una novia tuvo una despedida de soltera de ensueño cuando en pleno festejo fue sorprendida por el mismísimo ¡Bad Bunny!

El inolvidable momento para esta novia se vivió en un lujoso restaurante tipo steakhouse japonés en Miami, propiedad del rapero puertorriqueño.

Como era de esperarse, el momento quedó registrado en el momento y compartido en redes sociales, en donde se viralizó rápidamente.

En las imágenes, la novia y varias amigas disfrutan de la música en el área 'Lounge' del restaurante y bailan al ritmo de la música, al tiempo que se toman fotos con sus celulares. De pronto, la novia fue sorprendida por el cantante, quien se acerca a ella y le preguntó: "¿Quién se va a casar? ¿Tú te vas a casar?"

La novia y amigas estallaron en júbilo al ver la presencia del cantante, por lo que aprovecharon para tomarse fotos con él, posteriormente se retiró.

Los usuarios reaccionaron a los videos con varios comentarios hacia la afortunada novia:

"Con él no cuenta como infidelidad hermosa, jajaja"

"No se emocionaron lo suficiente para mí, uajajaja"

"Cuando llega el divorcio en persona, jajaja"

"¿Exactamente qué pediste en tus oraciones?"

"Yo creo que se le olvida a uno hasta el novio".