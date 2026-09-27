Sorprende Alejandro Sanz al cantar junto con Shakira en show

Ambos cantantes interpretaron un tema clásico ante miles de asistentes para celebrar una extensa relación de amistad en el escenario.

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Este viernes, una pregunta circulaba entre los fans en el ‘Macondo Park’ de Madrid, la ciudad que Shakira montó para su residencia de 12 conciertos en la capital española: ¿Quién será el invitado?

La respuesta llegó a la mitad del concierto, cuando se escucharon las primeras letras de una canción, “ay panita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti”, un momento en que el público estalló de alegría con gritos y aplausos para recibir a un Alejandro Sanz que llegó entre las llamas que salían del escenario.

“Mi hermano Alejandro Sanz”, dijo Shakira para presentar al artista madrileño, mientras él tocaba su guitarra con pasión.

“No me lo puedo creer”, decían algunos, conmovidos por esa sorpresa, ya que para los fans el lazo entre los dos artistas representa no únicamente una sola colaboración musical, sino una amistad de más de 20 años.

Acompañados por unos 55,000 espectadores cantando a pleno pulmón, los dos artistas entonaron la ‘Tortura’, canción que revolucionó la industria musical al ser de las primeras en fusionar el pop con los sonidos latinos, y que unió a todas las generaciones esta noche.

LMYNL Tour

En esta víspera de luna llena, Shakira aprovechó para recordar los “diez mandamientos de una loba”, que el público recitó, “claramente”, antes de terminar aullando, antes de bailar con la canción ‘Loba’.

Reforzó su discurso de mujer poderosa, al citar a la escritora chilena Isabel Allende: “las mujeres solas somos más vulnerables, pero las mujeres juntas somos invencibles”.

No podía faltar el guiño a la fuente de inspiración de su álbum y gira, su ruptura con el futbolista Piqué, y dijo que “en el mundo de hoy, la soltería es todo un tema”, uno se queda perdido, sin brújula, antes de cantar su canción ‘Soltera’.

Quien lo vive es quien lo goza

Como buena barranquillera, no podía faltar el desfile de cumbiamba por el ‘Macondo Park’ al final del concierto, recordando el de la vía 40 de Barranquilla en épocas de carnavales, y el famoso baile de la danza del garabato.

Para esa celebración de la cumbia de su caribe natal, Shakira se trajo a los mejores del género, como el gaitero Marlon Peroza y la cantante Orito cantora, que acompañaban a las icónicas marimondas, figura del carnaval de Curramba.

Pero el carnaval no solo se vive en Colombia. Por 'Macondo Park' también se podía vivir la fiesta según otras tradiciones del continente, como el candombe uruguayo, el carnavalito boliviano o la batucada brasileña.