Sophie Kumpen muestra emotivo momento junto a sus nietos

La expiloto belga publicó una hermosa imagen en redes sociales junto a sus nietos para marcar el cierre de su descanso en el mar.

Sophie Kumpen, ex piloto de carreras y madre del tricampeón de Fórmula 1 Max Verstappen, compartió un emotivo momento familiar en sus redes sociales para dar por concluidas sus vacaciones de verano.

En la imagen compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, Kumpen aparece relajándose en una plataforma flotante sobre el mar mientras sus nietos disfrutan jugando con cañas de pescar de juguete.

"Se acabaron las vacaciones, agradecida por pasar tiempo con mi familia", escribió la expiloto belga en la publicación.

La publicación rápidamente acumuló miles de me gusta, incluyendo el de su hijo Max Verstappen.

Durante este periodo de descanso en alta mar y la naturaleza, la familia aprovechó para realizar diversas actividades acuáticas y al aire libre.

En el viaje estuvieron presentes su hijo Max Verstappen, con su pareja Kelly Pikey y la madre de su hija Lily, compartiendo momentos de juego con los niños en la alberca flotante.

También estuvo presente su hija Victoria Verstappen, con su pareja e hijos, disfrutando de recorridos en paddle board y moto acuática, además de relajados paseos a pie rodeados de la vegetación local.