Sonido Mazter prepara nuevo álbum tras gira internacional

Sonido Mazter prepara un álbum con colaboraciones de artistas de varios países y se presentará el 18 de septiembre en la Arena Monterrey.

La icónica agrupación Sonido Mazter vive uno de los momentos más destacados de su carrera. Tras concluir con gran éxito una extensa gira internacional que los llevó a recorrer escenarios en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, la banda se encuentra de regreso en México para reencontrarse con su público y anunciar importantes proyectos musicales de cara a los próximos meses.

Pepe Guerrero, vocalista de la agrupación, reveló que ya se encuentran preparando un ambicioso material discográfico inspirado en sus viajes. El músico adelantó que la producción consistirá en grabar colaboraciones con artistas a quienes admiran de cada país y ciudad visitada durante su reciente tour, por lo que el álbum podría dividirse en dos volúmenes dada la gran cantidad de temas planeados.

Durante el encuentro con los medios, Guerrero aprovechó para recordar pasajes significativos en la historia de la banda, entre los que destacan su reciente colaboración con Edén Muñoz y el origen de uno de sus más grandes éxitos.

El vocalista compartió la anécdota de cómo Sergio, líder de Grupo Ladrón, les entregó hace 37 años la canción "Falsa traición", tema que se convirtió en un pilar fundamental de su catálogo y que ha sido reversionado en distintos géneros, incluyendo una versión junto a La Fiebre Loca.

A la par del desarrollo de sus nuevas canciones, Sonido Mazter confirmó su participación en el gran festejo musical que se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en la Arena Monterrey.

La banda compartirán cartel junto a agrupaciones hermanas como Los Reyes del Camino, Los Humildes y los propios homenajeados de la noche, Grupo Ladrón.

Con esta presentación masiva y la preparación de su nuevo álbum internacional, Sonido Mazter reafirma la vigencia de su estilo romántico y tropical dentro de la industria. La cita en la capital regiomontana promete ser una celebración memorable donde la agrupación repasará los temas que han marcado a varias generaciones de seguidores.