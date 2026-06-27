Sombr lanza videoclip con estrellas de 'Obsession' y 'Off Campus'

El cantante Sombr lanzó el video de 'My Body Isn't Ready', protagonizado por Inde Navarrette y Josh Heuston, dos de las figuras juveniles del momento

El cantante Sombr presentó el videoclip de "My Body Isn't Ready", una de las canciones más personales de su repertorio, acompañado por las actuaciones de Inde Navarrette y Josh Heuston, protagonistas de dos de las producciones juveniles más comentadas del momento: "Obsession" y "Off Campus".

La canción aborda las inseguridades personales y la dificultad para aceptarse a uno mismo.

En el coro, el artista expresa el conflicto entre sus sentimientos y la percepción de su propia imagen.

"Me gustas, pero mi cuerpo no está preparado / Te deseo, pero el espejo no me deja".

En el video, Sombr conoce a una joven durante una fiesta, interpretada por Inde Navarrette, pero un grupo de jóvenes, entre ellos Josh Heuston, lo expulsa del lugar.

A partir de ese momento, el cantante intenta ocultarse del mundo, incluso cubriéndose con papel maché hasta convertirse en una especie de maniquí.

Finalmente, el personaje de Navarrette logra verlo tal como es y lo ayuda a salir de su aislamiento, tanto de forma simbólica como literal.

Sombr continúa consolidando su carrera

Shane Michael Boose, nombre real de Sombr, alcanzó notoriedad en 2024 con la balada "Back to Friends". Posteriormente lanzó su álbum debut "I Barely Know Her", producción que impulsó su crecimiento dentro del pop.

Durante este año participó en el festival Coachella y en el Salón de la Fama de los Compositores, además de anunciar una gira por Norteamérica con una duración de cinco meses.

Como parte de la promoción de su nuevo sencillo, el artista también tiene programada una aparición en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y prepara un concierto gratuito sorpresa en Nueva York, cuyos detalles aún no han sido revelados.

Navarrette y Heuston viven el mejor momento de sus carreras

Inde Navarrette incrementó su popularidad tras protagonizar la película de terror "Obsession", donde interpreta a Nikki, un papel que recibió elogios por parte de la crítica y la posicionó como una de las nuevas figuras del género.

Antes de ese proyecto, la actriz era conocida por sus participaciones en las series "Superman & Lois" y "13 Reasons Why".

Por su parte, Josh Heuston consolidó su ascenso gracias a la serie "Off Campus", adaptación de las novelas de Elle Kennedy, donde interpreta a Justin Kohl.

El actor australiano ya había llamado la atención por sus trabajos en "Heartbreak High", "Dune: Prophecy" y "Thor: Love and Thunder", además de desarrollar una carrera como modelo para reconocidas firmas internacionales.