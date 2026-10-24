Solicitan donadores de sangre para el actor Manuel 'Flaco' Ibáñez

Su hija Daniela Ibáñez compartió los requisitos para apoyar a Manuel "Flaco" Ibáñez, quien evoluciona favorablemente en el Centro Médico ABC.

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El reconocido actor comediante Manuel "Flaco" Ibáñez se encuentra hospitalizado, según confirmó su hija, Daniela Ibáñez, a través de sus redes sociales, donde lanzó una solicitud pública para encontrar donadores de sangre del tipo O negativo.

Pese a la preocupación generada entre sus seguidores, su hija aclaró que el actor se encuentra estable y fuera de peligro, explicando que la solicitud responde a los protocolos hospitalarios de reposición.

“Mi papá está en el hospital, está bien... nada más necesitamos donadores O negativo. Si lo ven por otra noticia o por otros lados, no se angustien; mi papá está bien gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favorzote”.

Detalles del llamado y centro médico

La familia del actor compartió las especificaciones para quienes puedan sumarse como voluntarios a la causa; los interesados en donar sangre deben acudir al banco de sangre del Centro Médico ABC de Santa Fe. Es importante que acudan personas con sangre tipo O negativo para reponer las unidades utilizadas durante su atención médica del "Flaco" Ibáñez.

Pese a la hospitalización, sus allegados reiteraron que el comediante evoluciona de manera favorable, aunque hasta el momento no se han dado explicaciones ni detalles sobre las causas de su ingreso al hospital o el procedimiento médico al que fue sometido.