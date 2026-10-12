¡Sold out y locura! Arrasa 'Mentiras, el Musical' en Mty

Itatí Cantoral y Daniela Luján conquistaron al público regiomontano con una inolvidable y exitosa función llena de nostalgia y pop.

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La nostalgia, las risas y los grandes éxitos del pop en español se apoderaron de Monterrey con el regreso de “Mentiras, el Musical”, que conquistó al público regiomontano y logró un sold out durante su presentación de este sábado 10 de octubre. La puesta en escena reunió a cientos de fanáticos que esperaban volver a disfrutar esta historia llena de música, misterio y humor.

Uno de los atractivos de la función fue su elenco, integrado por Itatí Cantoral, Daniela Luján, Elaine Haro, Dani Vélez y Miguel Martínez, quienes dieron vida a los personajes de esta historia que, después de años, continúa conectando con distintas generaciones de espectadores.

Durante aproximadamente dos horas y media, los asistentes siguieron la trama de cuatro mujeres que descubren que compartieron al mismo hombre, José Manuel López. Tras su muerte, las protagonistas deberán enfrentar sus secretos y descubrir quién fue responsable del asesinato, en una historia que combina intriga, comedia y canciones que se han convertido en favoritas del público.

Pero la emoción comenzó desde antes de que se levantara el telón. Cientos de seguidores llegaron con atuendos inspirados en el musical, mientras que algunos incluso se caracterizaron como sus personajes favoritos, convirtiendo la experiencia en una auténtica celebración para los fanáticos de la obra.

A lo largo de la función, el público no solo disfrutó de las actuaciones, sino que también se sumó a las canciones y soltó carcajadas con las situaciones de la historia. La respuesta de los asistentes confirmó el cariño que el musical mantiene entre quienes crecieron con sus melodías y quienes lo han descubierto en años recientes.

El regreso de la versión original llegó después de que “Mentiras: All Stars”, con Danna, Belinda y Mariana Treviño, también visitará Monterrey la semana anterior. Con localidades agotadas y una audiencia que cantó y rió durante toda la función, “Mentiras, el Musical” volvió a demostrar que su combinación de música, drama y comedia sigue conquistando escena.