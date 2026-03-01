Sol León vive momentos de miedo en Dubái tras ataques

Sol León también agradeció los mensajes de apoyo, asegurando que, tras los momentos iniciales de miedo, han tratado de mantenerse seguros

La influencer Sol León vivió momentos de tensión y miedo mientras se encontraba en Dubái, cuando comenzaron a escucharse detonaciones y misiles cayendo en diferentes zonas de la ciudad. A través de un video compartido en redes sociales, León y su pareja relataron cómo el ruido y la incertidumbre alteraron su estancia, describiendo la experiencia como “aterradora” y destacando la rapidez con la que la situación se volvió caótica.

En el clip se puede escuchar el sonido de las explosiones, lo que provocó que tanto la influencer como quienes la acompañaban buscaran refugio y contaran desde donde podían lo que estaba ocurriendo. La pareja admitió que nunca imaginaron vivir un momento así durante su viaje, y resaltó el impacto que tuvo el estrés de escuchar los impactos tan cerca de ellos.

Sol León también agradeció los mensajes de apoyo y las muestras de preocupación de sus seguidores, asegurando que, tras los momentos iniciales de miedo, han tratado de mantenerse seguros y a la expectativa de las autoridades locales para garantizar su bienestar. La experiencia, dijo, será algo que no olvidará y que demuestra lo impredecible que puede ser la vida incluso durante un viaje.