La actriz sobrevoló su ciudad natal junto al mandatario, quien anticipó colaboraciones aún sin precisar, tras un homenaje a su trayectoria

Sofía Vergara recorrió Barranquilla en helicóptero junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante un encuentro en el que el mandatario anticipó futuras iniciativas conjuntas, sin precisar su contenido. La recepción ocurrió este miércoles 25 de noviembre, un día después del homenaje que la ciudad rindió a la actriz por su trayectoria internacional.

En la reunión también participó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Batallón Paraíso, donde De la Espriella mantiene un despacho en la capital del Atlántico.

De la Espriella anticipa colaboraciones con Sofía Vergara

El presidente compartió en sus redes sociales un video de la visita, en el que aparece conversando con la protagonista de Modern Family antes del recorrido aéreo por la ciudad caribeña.

De la Espriella destacó la proyección internacional de Vergara y su vínculo con Barranquilla. También adelantó que en los próximos meses darán a conocer “sorpresas” para Colombia, aunque no anunció acuerdos específicos, fechas de ejecución ni detalles sobre las posibles colaboraciones.

La actriz respondió con humor a las palabras de bienvenida del mandatario.

“¿Y ahora yo qué digo si ya lo dijiste todo?”, bromeó Vergara. “Qué bienvenida tan especial, espectacular”, agregó.

Barranquilla reconoce su trayectoria y sus raíces

Vergara, de 54 años, regresó a su ciudad natal acompañada de su hijo Manolo para participar en los reconocimientos organizados en su honor y conocer personalmente la escultura instalada en el Gran Malecón del Río.

Durante la ceremonia del martes 24 de noviembre, la actriz apareció con un vestido azul eléctrico ante cientos de asistentes. La recepción incluyó alfombra roja, música y danzas del Carnaval de Barranquilla.

La Alcaldía le entregó un decreto de exaltación como barranquillera ilustre, en reconocimiento a su carrera y a su contribución a la proyección de la ciudad en el exterior. También recibió el Turbante de la Tradición del Carnaval, una distinción para quienes promueven las raíces culturales de la celebración.

El homenaje permitió a Vergara encontrarse por primera vez con la escultura erigida en su honor en 2025, de 7.5 metros de altura y 5.5 toneladas. Además, recibió una réplica a escala para llevarla a su residencia en Estados Unidos.

La visita reunió así dos momentos distintos de su regreso: el reconocimiento público de Barranquilla a su trayectoria y un encuentro con el presidente que dejó pendientes los detalles de las iniciativas anunciadas.