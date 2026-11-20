La Sociedad Británica de Cinematógrafos anunció sus homenajeados para 2027; la ceremonia se celebrará el 6 de febrero en Londres

La Sociedad Británica de Cinematógrafos (BSC, por sus siglas en inglés) anunció a los cuatro homenajeados que recibirán reconocimientos especiales durante la edición número 71 de sus premios, programada para febrero de 2027.

Entre los distinguidos se encuentra el director de fotografía Barry Ackroyd, quien recibirá el premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award), la máxima distinción que entrega la organización, en reconocimiento a sus más de cuatro décadas de trabajo en cine y televisión.

La lista también incluye a Christopher Ross, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y Pat McEnallay, quienes serán reconocidos por sus contribuciones a la industria audiovisual.

Barry Ackroyd recibirá el máximo reconocimiento

Ackroyd ha participado en producciones cinematográficas destacadas como "The Hurt Locker" y "United 93", además de colaborar en distintas ocasiones con el director Ken Loach en películas como "Sweet Sixteen" y "The Wind That Shakes the Barley".

Su trayectoria también incluye trabajos junto a cineastas como Paul Greengrass, Kathryn Bigelow y Adam McKay. En 2009 obtuvo un premio BAFTA y un reconocimiento de la BSC, además de una nominación al Oscar por su labor en "The Hurt Locker".

Los otros homenajeados de 2027

Christopher Ross recibirá el premio BSC John Alcott, patrocinado por ARRI, por sus aportaciones a la sociedad. El cinefotógrafo presidió la organización entre 2022 y 2026, periodo en el que impulsó iniciativas educativas, fortaleció los espacios de diálogo con profesionales y trabajó en la renovación de sus comités, membresía y políticas de diversidad.

Por su parte, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas será distinguida con el premio BSC Bert Easey a los Logros Técnicos. El reconocimiento coincide con el centenario de la institución, que se celebrará en 2027, y destaca su contribución al desarrollo de estándares técnicos, la innovación y el reconocimiento de los avances tecnológicos en el cine.

Entre sus aportaciones se encuentran la estandarización de la proporción de imagen conocida como "Academy Ratio", la creación de los premios científicos y técnicos, así como el desarrollo del Academy Color Encoding System (ACES), un estándar abierto para la gestión del color.

El cuarto reconocimiento, el BSC Special Achievement Award, será para Pat McEnallay, quien ha dedicado parte de su carrera a facilitar oportunidades para jóvenes cinefotógrafos y promover prácticas sostenibles en las producciones audiovisuales.

McEnallay colaboró con compañías como Lee Lighting, Agfa y Panalux, y posteriormente fundó Greenkit, iniciativa enfocada en ofrecer alternativas más sostenibles para profesionales de la cinematografía, con soluciones de iluminación de bajo consumo, materiales de origen responsable y equipos que funcionan con baterías.

La ceremonia se realizará en febrero de 2027

Los cuatro reconocimientos se entregarán durante la edición 71 de los premios de la Sociedad Británica de Cinematógrafos, que tendrá lugar el 6 de febrero de 2027 en el salón Great Room del hotel Grosvenor House, en Londres.

La ceremonia será conducida nuevamente por Edith Bowman y reunirá a alrededor de 700 invitados. Los premios especiales se entregarán junto con las categorías competitivas que reconocen el trabajo de profesionales de la dirección de fotografía en cine, televisión y videos musicales.

Oliver Stapleton, presidente de la BSC, felicitó a los seleccionados y destacó que cada uno ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la industria, ya sea mediante su trabajo creativo, liderazgo, innovación técnica o apoyo a las nuevas generaciones de cineastas.