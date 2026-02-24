'Sinners' recibe disculpas tras insulto racial en los BAFTA

Un grito inesperado interrumpió la gala cuando el actor estaba en el escenario; la Academia y la BBC ofrecieron disculpas y explicaron el origen del incidente.

La ceremonia de los Premios BAFTA quedó marcada por un momento inesperado cuando un insulto racial se escuchó en plena transmisión, mientras los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo se encontraban sobre el escenario presentando una categoría.

El incidente ocurrió durante la entrega del premio a mejores efectos visuales, en el Royal Festival Hall de Londres. La palabra, considerada altamente ofensiva, fue audible tanto en el recinto como en la emisión televisiva posterior realizada por la BBC.

¿Qué ocurrió durante la ceremonia?

Momentos antes del incidente, el conductor Alan Cumming había mencionado que entre los asistentes se encontraba el activista escocés John Davidson, defensor de las personas con síndrome de Tourette.

Durante la presentación de Jordan y Lindo se escuchó el grito con el insulto. Tras lo ocurrido, Cumming se dirigió al público para ofrecer una explicación inmediata.

“El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona que tiene síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje. Pedimos disculpas si se sintieron ofendidos”.

La Academia y la BBC piden disculpas

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión emitió un comunicado en el que lamentó la situación y ofreció disculpas por el lenguaje ofensivo escuchado durante la gala.

En el mensaje agradecieron a Jordan y Lindo por la manera en que continuaron con la presentación, destacando su profesionalismo en un momento que generó incomodidad entre asistentes y espectadores.

Por su parte, la BBC reconoció que el término ofensivo también fue audible en la versión editada que se transmitió horas después del evento en vivo. La cadena señaló que el contenido sería retirado para eliminar la palabra del servicio de streaming iPlayer.

La explicación del activista

John Davidson, activista escocés que inspiró la película “I Swear”, nominada a los BAFTA, publicó un comunicado en el que expresó estar “profundamente mortificado” si alguien interpretó sus tics como intencionales.

“Elegí salir del auditorio temprano, ya iniciada la ceremonia, porque era consciente de la angustia que mis tics estaban causando”.

La organización benéfica Tourettes Action pidió comprensión pública sobre la condición. Su directora ejecutiva, Emma McNally, subrayó que los tics son involuntarios y no reflejan creencias ni intenciones personales.

¿Qué es el síndrome de Tourette?

El síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por movimientos o sonidos repentinos e involuntarios conocidos como tics. Estos pueden intensificarse con la emoción o la ansiedad.

Según la Tourette Association of America, entre el 10% y 15% de las personas con esta condición experimenta coprolalia, un tipo de tic vocal que implica decir groserías o palabras socialmente inaceptables de forma involuntaria.

El episodio abrió un debate sobre la transmisión en vivo de eventos masivos, la responsabilidad editorial y la necesidad de mayor información pública sobre condiciones neurológicas poco comprendidas.