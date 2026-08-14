Sindicatos de Hollywood piden destrabar fusión de Paramount y WBD

Dos sindicatos pidieron acelerar el proceso judicial o negociar una salida para avanzar en la propuesta de fusión entre Paramount y WBD

Dos de los principales sindicatos de la industria cinematográfica de Hollywood solicitaron a Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery (WBD) acelerar el proceso judicial relacionado con su propuesta de fusión o buscar una salida negociada que permita destrabar el conflicto.

La petición fue realizada por el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) y la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), en medio del litigio promovido por 12 estados estadounidenses para impedir la operación.

Advierten por la caída en la producción

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones expresaron preocupación por las consecuencias que el retraso del proceso legal está generando para los trabajadores del entretenimiento.

Los sindicatos señalaron que la producción mundial de cine y televisión se ha reducido entre 35% y 40%, mientras que en California la disminución sería todavía mayor. También alertaron que una proporción creciente de los proyectos que continúan realizándose está siendo trasladada fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con las agrupaciones, el escenario ya ha provocado la suspensión y cancelación de numerosos proyectos audiovisuales, reduciendo de manera considerable las oportunidades laborales disponibles para quienes trabajan en la industria.

La DGA y la IATSE enviaron su petición a las compañías involucradas y al fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la ofensiva legal junto con otros estados.

Las organizaciones reconocieron que históricamente han considerado que este tipo de fusiones ofrece pocos beneficios para los trabajadores. Sin embargo, señalaron que ahora les preocupa especialmente que la demora en la resolución termine agravando la situación del sector.

Ambos sindicatos representan en conjunto a alrededor de 200 mil trabajadores de la industria del entretenimiento y plantearon que, si no existe un acuerdo para poner fin al litigio, se analice la posibilidad de adelantar el juicio, actualmente previsto para marzo del próximo año.

Doce estados buscan frenar la operación

La fusión enfrenta una demanda presentada por 12 estados de Estados Unidos, entre ellos California y Nueva York, que sostienen que la operación podría reducir significativamente la competencia.

El argumento central de los estados es que la transacción contraviene una legislación federal de 1914 que prohíbe las fusiones cuando existe la posibilidad de que disminuyan de manera sustancial la competencia en el mercado.

A este proceso se suma una acción legal presentada por el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA), que solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar para bloquear la operación.

Mientras el conflicto continúa en Estados Unidos, la Comisión Europea autorizó que Paramount Skydance avance con la adquisición de Warner Bros. Discovery, aunque estableció condiciones relacionadas con la competencia.

La aprobación contempla que Paramount Skydance implemente determinadas medidas para evitar posibles problemas de competencia en la distribución cinematográfica dentro de los países que integran el Espacio Económico Europeo.

El futuro de la operación continúa así sujeto a distintos procesos regulatorios y judiciales, mientras los sindicatos advierten que la incertidumbre ya está teniendo consecuencias directas sobre el empleo y la producción audiovisual.