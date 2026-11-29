Durante un ultrasonido, su especialista descartó embarazo y atribuyó el retraso y sangrado a un pequeño quiste y a desajustes hormonales.

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Daniela, mejor conocida como “La Bebeshita” y quien se convirtió en la más reciente eliminada de La Granja VIP 2, aclaró que no está embarazada luego de acudir a una revisión médica en la que se confirmó que los síntomas y desajustes que presentó corresponden a un pequeño quiste y a una alteración hormonal.

A través de un video grabado durante su consulta médica tras dejar el reality, la conductora e influencer mostró el diagnóstico de su doctora, quien explicó que dicho quiste ya había sido revisado semanas atrás cuando Daniela aún permanecía dentro del programa y comenzaba a experimentar malestares físicos.

Durante el ultrasonido, la especialista descartó la presencia de un embarazo y señaló que el retraso menstrual y un sangrado prolongado de más de un mes están relacionados con desajustes hormonales, motivo por el cual le solicitará estudios generales de sangre y hormonas para corroborar su estado de salud.

El susto médico y el antecedente con Kevyn “Bicolor” en el reality

En la misma grabación, “La Bebeshita” confesó haberse asustado al atravesar por primera vez un episodio así y explicó que su constante sensibilidad y llanto dentro de La Granja VIP 2 se debieron al tratamiento hormonal que estuvo tomando mientras permanecía aislada, etapa en la que no fue posible realizarle análisis clínicos completos. Tras su salida del encierro, la especialista le indicó esperar uno o dos días para iniciar un nuevo tratamiento en tabletas y proceder con los estudios de laboratorio.

El rumor y la expectativa alrededor de su estado surgieron luego de que, antes de abandonar la competencia, Daniela protagonizara una emotiva y tensa cita con Kevyn “Bicolor”, encuentro en el que, antes de despedirse, le expresó que lo odiaba porque le había cambiado la vida y que lo vería en nueve meses.