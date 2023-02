Sin Bandera enamoró a los regios; parejas entregan anillos

Sin Bandera, el dúo conformado por el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris, presentaron su tour “Frecuencia” en la Arena Monterrey ante miles de fanáticos.

Sofía Thompson fue la artista en abrir el show en punto de las 9:00 pm y cantó alrededor de cinco canciones.

Después de 4 años de ausencia en la ciudad, los cantantes deleitaron a los regios con sus grandes voces y éxitos.

Fue hasta las 9:35 pm que Sin Bandera salió al escenario y cantó “Mientes tan bien”.

“¿Cómo está Monterrey? Oh my God, en el soundcheck, hace un rato, estábamos ahí sentaditos, por ahí sentaditos y caminé y caminé y dije, ¿quién estará sentadito aquí? Están todas las butacas llenas gracias a ustedes, sold out esta noche en Monterrey, ¡son lo máximo! Muchísimas gracias de corazón, feliz año, en serio, empezar aquí, seguir la gira 'Frecuencia' este año, para empezar el primer show del año, empezar con ustedes, siempre, siempre será una bendición”, expresó Noel Schajris.