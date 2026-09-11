Sin Bandera arranca una gira por EUA que reivindica la balada pop

Sin Bandera inicia nueva gira por Estados Unidos para defender la balada pop y presentar su álbum más íntimo, 'Escenas', ante el público latino.

El dúo romántico Sin Bandera inicia una nueva gira por Estados Unidos con la que defiende la balada pop frente al dominio de los géneros urbanos en el mercado y renueva su profunda conexión de más de dos décadas con el público latinoamericano.

"Estamos disfrutando mucho este disco, esta gira, esta etapa, por muchas circunstancias que tienen que ver con ser cada vez más dueños de nuestro proyecto, que es este grupo", indica el argentinomexicano Noel Schajris, miembro del grupo, en una entrevista.

Junto a Leonel García, el dúo retomará los escenarios el próximo 18 de septiembre en la ciudad de El Paso (Texas) como parte de una gira que acompaña al lanzamiento el pasado febrero de 'Escenas', su álbum más íntimo y honesto en el que exploran los momentos clave en la vida de cualquier persona.

Tras recorrer varias paradas de Latinoamérica, 'Escenas Tour' continuará su recorrido en Estados Unidos pasando por ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago, antes de cerrar en Indianápolis el próximo 29 de enero.