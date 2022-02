Silvia Pinal regresa al teatro con la obra "Caperucita"

A finales de 2021, la actriz sufrió problemas de salud tras contagiarse de coronavirus por lo que fue internada en un hospital

Por: Redacción INFO7

febrero, 17, 2022 13:14

La actriz Silvia Pinal, considerada como la última diva del cine mexicano, anunció su regreso a los escenarios para actuar en la obra de teatro "Caperucita", donde dará vida a una abuelita "moderna" que, además, marcará su debut en el teatro infantil.

"Se siente muy padre, es una historia que ya tiene mucho tiempo en mis brazos y ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando uno dice Caperucita entra instantáneamente una imagen preciosa infantil, voy a ser una abuelita ¡a toda madre!", aseguró la actriz.

En las redes sociales de la actriz de "Viridiana" (1961) se ve una imagen en la que la artista aparece feliz acompañada del equipo de trabajo de la obra.

El regreso de Pinal al teatro no solamente sorprende por su edad, quien recientemente cumplió 91 años, sino porque a finales de 2021 sufrió problemas de salud tras contagiarse de coronavirus por lo que fue internada en un hospital.

"No sé por qué se angustiaron a finales del año, yo me siento bien, me siento fuerte", añadió la siempre alegre y simpática actriz.