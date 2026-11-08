Silvana Estrada hace historia en la Filarmónica de Los Ángeles

La cantante mexicana Silvana Estrada fue nombrada primera directora creativa de música latina de la Filarmónica de Los Ángeles

La cantautora mexicana Silvana Estrada alcanzó un nuevo reconocimiento internacional al ser nombrada primera directora creativa de música latina de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), una de las instituciones musicales más importantes de Estados Unidos.

El nombramiento, anunciado esta semana, representa un paso importante en la trayectoria de la artista veracruzana y busca fortalecer la presencia de las tradiciones musicales latinoamericanas en la programación de la orquesta.

La intérprete asumirá esta responsabilidad a partir de la temporada 2027/28 y participará en el desarrollo de propuestas artísticas para los tres recintos de LA Phil: Walt Disney Concert Hall, Hollywood Bowl y The Ford.

¿Qué hará Silvana Estrada como directora creativa de música latina?

Desde su nuevo cargo, Estrada contribuirá a definir la programación dedicada a la música latina, con proyectos que promuevan el intercambio cultural y conecten distintas generaciones de artistas.

La cantante ha expresado su interés en impulsar tanto a músicos emergentes como a figuras consolidadas, además de ampliar el reconocimiento de los diferentes sonidos e identidades que conforman Latinoamérica.

La presidenta y directora ejecutiva de LA Phil, Kim Noltemy, destacó la visión artística de la mexicana y la relación que ha construido con la orquesta durante los últimos tres años.

La mexicana compartirá el liderazgo artístico de LA Phil

Silvana Estrada se integrará a un equipo de dirección artística que también contará con Thomas Adès, como director creativo de música contemporánea, y Samara Joy, vinculada al liderazgo creativo del jazz.

Este equipo trabajará junto a Daniel Harding, quien asumirá la dirección musical de la Filarmónica de Los Ángeles en la temporada 2027/28.

Estrada también reconoció la influencia de Gustavo Dudamel, quien encabezó la institución durante 17 años y concluyó su etapa al frente de la orquesta este verano. La cantante destacó su papel en el acercamiento de LA Phil con la cultura latina.

Silvana Estrada llega al nombramiento con seis nominaciones al Latin Grammy

La designación coincide con uno de los momentos más destacados de la carrera de la compositora, quien obtuvo seis nominaciones al Latin Grammy por su segundo álbum, Vendrán suaves lluvias.

La producción compite en categorías importantes, entre ellas álbum, grabación y canción del año. Estrada también destaca por ser la única artista independiente nominada en esas categorías, de acuerdo con la información publicada por Infobae.

El disco fue producido por la propia cantante y grabado en México, Canadá, España y Macedonia. Su propuesta musical combina elementos del folclor mexicano, jazz y otras influencias internacionales, con arreglos del compositor Owen Pallett.

La artista, quien obtuvo el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2022 por su álbum debut Marchita, ha defendido su decisión de mantener una carrera independiente para conservar el control de sus grabaciones y su libertad creativa.