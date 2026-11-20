La cantautora mexicana creará la música y las letras de una obra dirigida por Diane Paulus, con libreto de Georgina Escobar

La cantautora mexicana Silvana Estrada participará en un nuevo proyecto teatral internacional al encargarse de la composición musical de una obra inspirada en la vida de Frida Kahlo.

La producción reunirá a un equipo creativo integrado por mujeres y tendrá como escenario al American Repertory Theater (A.R.T.), institución vinculada con la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El musical será dirigido por Diane Paulus, ganadora del premio Tony, mientras que la dramaturga mexicana Georgina Escobar estará a cargo del libreto. Estrada compondrá la música y las letras originales que acompañarán esta interpretación de la historia de la reconocida pintora mexicana.

Un musical bilingüe sobre la vida de Frida Kahlo

La producción se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y todavía no cuenta con un título oficial ni una fecha confirmada para su estreno. Sin embargo, se adelantó que tendrá una propuesta bilingüe e impresionista, con la intención de explorar distintas facetas de la artista, más allá de los episodios más conocidos de su vida.

El proyecto se desarrolla entre México y Estados Unidos y cuenta con la colaboración de la familia Kahlo, que ha facilitado el acceso a fuentes y materiales originales para contribuir al proceso creativo.

Diane Paulus expresó su entusiasmo por trabajar con las dos artistas mexicanas y destacó las cualidades de la pintora que busca llevar al escenario.

"Me inspira profundamente la resiliencia, la pasión y la creatividad de Frida Kahlo, y me entusiasma trabajar con Georgina y Silvana para explorar la vida de esta extraordinaria artista en un nuevo musical", señaló la directora en un comunicado.

Por su parte, Mara Romeo Kahlo, heredera universal del legado de la pintora, explicó que la intención es mostrar aspectos de Frida que no siempre han formado parte de su imagen pública y que eran conocidos principalmente por las personas cercanas a ella.

Silvana Estrada suma un nuevo proyecto internacional

La participación de Estrada llega en un momento destacado de su trayectoria. La artista obtuvo el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción de Cantautor por "Dime", tema incluido en su álbum "Vendrán suaves lluvias", publicado en 2025.

La producción del disco tomó aproximadamente cinco años, periodo durante el cual la cantante exploró distintos sonidos e instrumentos para construir la identidad musical del material.

Además, la intérprete fue nombrada directora creativa de música latina de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) para la temporada 2027-2028, un nuevo nombramiento que amplía su participación en proyectos musicales internacionales.

Diane Paulus y Georgina Escobar encabezan el equipo creativo

La dirección estará a cargo de Diane Paulus, reconocida por su trabajo en producciones teatrales como "Jagged Little Pill", "Pippin", "Hair", "1776" y "Waitress". Su trayectoria incluye proyectos que han destacado en los escenarios estadounidenses y en Broadway.

En tanto, Georgina Escobar escribirá la historia que dará forma al espectáculo. La dramaturga mexicana ha desarrollado proyectos teatrales para instituciones como Lincoln Center, ART NY e INTAR.

El American Repertory Theater, ubicado en Cambridge, Massachusetts, será el responsable de producir el estreno mundial de la obra. Por ahora, no se han anunciado el elenco, el título definitivo ni las fechas de presentación.