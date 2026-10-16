Siguen lanzando adelantos previo al estreno de Interestelar

Seguidores de la banda Jessy and the Supernovas aguardan el lanzamiento de Interestelar este 21 de octubre tras pistas en redes.

La emoción entre los seguidores de Jessy and the Supernovas se encuentra al límite a medida que se acerca una de las fechas más esperadas para la agrupación. Con el anuncio oficial del lanzamiento de su nuevo proyecto titulado “Interestelar”, programado para el próximo 21 de octubre, la banda ha sabido mantener la atención de su comunidad digital encendida al compartir de manera constante nuevos adelantos y vistazos exclusivos a través de sus redes sociales.

A pocos días de que el material vea la luz, los adelantos publicados en su perfil oficial han provocado una ola de reacciones efusivas por parte de los fanáticos, quienes expresan a diario su entusiasmo en los comentarios con frases de apoyo, emojis de emoción y la expectativa de poder escuchar el material completo.

La estrategia de comunicación de la banda ha generado un ambiente de cuenta regresiva muy cercano con su audiencia, consolidando el misterio y la ilusión en torno al sonido que traerá esta nueva producción.

Los seguidores no han dejado pasar la oportunidad de interactuar con cada pista o fragmento compartido por la agrupación, ya que las publicaciones de la banda se han llenado de mensajes de apoyo donde los seguidores manifiestan su ansiedad por la llegada del día del estreno.

La agrupación ha sabido dosificar pequeños vistazos que incrementan la expectativa general sobre la propuesta conceptual y musical que significará Interestelar.